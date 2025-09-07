Recenze Beats USB-C kabel: Pěkná a odolná stylovka

Je tomu už nějaký ten čas, kdy dceřiná společnost applu Beats, začala nabízet vlastní kabely. Ty se od těch od Applu liší nejen logem a barvou, ale také zvýšenou odolností. Já jsme si první dva kabely pořídil až nyní a to v barvě, kterou Apple označuje jako tmavě modrou. K dispozici josu však i další barvy, které se hodí nejen k vašim sluchátkům, ale například také k obalům Beats na iPhone. K dispozici jsou různé verze kabelů od USB-C na USB-C, přes USB na USB-C, až po USB-C na Lightning a zvolit můžete také délku kabelu.
Fotogalerie
Kabel který mám já je 1,5 metru dlouhý, což je takový standard, který nabízí jak Beats, tak i Apple. Největší výhodou kabelů je zpevněné opletení, díky kterému se kabel neláme, nezamotává a ani netřepí. Obal se snadno smotá, ale zároveň můžete zapomenout na zamotání nebo nějaké zasukování. Co se mi také líbí na rozdíl od kabelů přímo od Applu je, že mezi samotným konektorem a kabelem je ještě krátká zhruba půl centimetrová bužírka, která je přesně tam, kde se kabely nejčastěji ničí.
Fotogalerie #2
Kabely Beats procházejí během návrhu a výroby tisícovkami hodin testování a je to skutečně znát, kabely se snadno neopotřebují a zničit je je celkem složité. Samozřejmě je to stále kabel a pokud vezmete nůžky, bude mít smůlu, ale zničit jej běžným používáním je téměř nemožné. Je Kabel umí přenášet data rychlostí USB 2.0, což znamená až 480 Mbps. Pokud chcete kbal používat pro nabíjení, podporuje příkon až 60 wattů, což vám stačí na drtivou většinu zařízení, které můžete nabíjet přes klasické USB-C. Pokud chcete kvalitní a stylový kabel, pak je Beats jistě zajímavým řešením, které na to, jak kvalitně kabel působí není ani příliš drahý. Cena je 590Kč a můj názor je, že ta to kabel díky své kvalitě opravdu stojí.