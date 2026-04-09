iPadOS 26.4 trápí chyba, kvůli které dost možná jen tak neaktualizujete na novější OS

Když vydal Apple v noci ze středy na čtvrtek novou aktualizaci iOS 26.4.1 a iPadOS 26.4.1 s opravou rozbité synchronizace přes iCloud, přiznám se, že mě tímto krokem dost potěšil. Sám jsem se totiž s problémy se synchronizací v posledních týdnech docela trápil a to hned na několika frontách. Jednak jsem narážel na problémy se synchronizací fotek jak mezi jednotlivými zařízeními, tak i mezi úložištěm v iPhonu a iCloudem, ale taktéž mě zlobil třeba kalendář, ve kterém se mi na iPadu nezobrazovaly záznamy, které jsem vytvořil na iPhonu. A protože právě synchronizaci využívám opravdu naplno jak v osobním, tak pracovním životě, jakékoliv podobné zaváhání naštve. Jenže jak jsem záhy zjistil, iOS 26.4 toho nejspíš rozbil víc než jen synchronizaci.
Když jsem se totiž snažil na iPadu aktualizaci na iPadOS 26.4.1 spustit (klasicky přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru), vyskočilo na mě jen okno pro potvrzení daného kroku skrze kódový zámek k iPadu. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby na mě skutečně nevyskočilo „jen okno“ bez klávesnice. Zprvu jsem si myslel, že je chyba v tom, že mám iPad připojený právě k externí klávesnici a kód tedy vepíšu přes ní tak, jak jsem byl zvyklý doposud. Jenže iPad kód z klávesnice vůbec nebral.
Klávesnici jsem tedy odpojil, abych mohl použít její softwarovou verzi, nicméně ani ta nenaskočila. Snažil jsem se jí vyvolat všemi možnými prostředky, kdy nově jí lze například i zaktivovat přes horní záložky s možnostmi po vzoru macOS. Nicméně i když jsem u daného okna zvolil možnost pro zobrazení softwarové klávesnice, nic nenaskočilo. Jediné, co bylo vidět, byl průhledný zhruba centimetr vysoký pruh lemující celý spodní okraj displeje, kde by se jinak standardně skrývala právě klávesnice. Bohužel tento bug nezachytily screenshoty, což však ve výsledku de facto potvrzuje, že se jednalo o něco zcela nestandardního.
Fotogalerie
iPad jsem se několikrát pokusil restartovat, hrál jsem si s velikostí okna aplikace, zkoušel jsem jej používat na výšku i na šířku a samozřejmě i s několika různými externími klávesnicemi, přičemž nepomohlo zhola nic. Když jsem pak zařízení připojil k Macu, abych se jej pokusil „oživit“ přes Finder, byl jsem opět nemile překvapen – tentokrát tím, že ačkoliv v iPadu běžel iPadOS 26.4, Finder mi nabídl jen aktualizaci 26.4 – jako by si myslel, že systém v iPadu není jednak už na této verzi a jednak jako kdyby nevěděl, že je venku iPadOS 26.4.1.
V průběhu stahování aktualizace pro iPadOS do Macu jsem si nicméně ještě už tak trochu v zoufalství s iPadem hrál a světe div se, najednou zničehonic klávesnice vyskočila, jako by se nic nedělo. Tedy, vyskočila nejspíš úplnou náhodou, protože překrývala půlku okna s aktualizací, nicméně k tomu, abych stihl vepsat kód, i toto řešení stačilo. iPad se mi tedy nakonec přeci jen povedlo po řadě peripetií aktualizovat a zdá se, že nyní již zvládá synchronizovat vše, co je potřeba, tak, jak jsem byl zvyklý doposud. Zážitek s aktualizací ale tentokrát příjemný rozhodně nebyl.