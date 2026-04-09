Apple vydal iOS 26.4.1 pro všechny! Co přináší?

Očekávání se naplnila. Apple totiž dnes v noci (konkrétně krátce před půlnocí našeho času) vypustil další minoritní update pro iOS. Ten nese označení iOS 26.4.1 a jeho instalaci provedete klasicky přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. Jedná se přitom o drobečka. V případě iPhonu 17 Pro totiž zabírá update jen 671,1 MB, což jej řadí mezi nejmenší aktualizace za poslední dobu. Tomu ostatně odpovídá i klasický univerzální popis „Tato aktualizace přináší opravy chyb pro váš iPhone.“, kdy dále Apple odkazuje na stránky pro vývojáře, kde jsou chyby rozebrány. My se samozřejmě na update v následujících hodinách pečlivě zaměříme, abychom si jej spolu s vámi co nejdetailněji rozebrali.