Alternativy k placeným aplikacím: Hidden Bar aneb Vanilla zdarma

V případě, že chcete na vašem Macu rychle změnit nějakou předvolbu, například co se týče Wi-Fi a Bluetooth, popřípadě pokud si chcete zkontrolovat nabití baterie, můžete tak učinit v horní liště, potažmo v menu baru. Kromě různých prvků, které ovládají zařízení jako takové, zde najdete také ikony různých aplikací. Jestliže máte na vašem Macu nainstalovaných hned několik takových aplikací, které mimo jiné zobrazují svého zástupce v horní liště, tak se vám všechny ikony po chvilce nemusí vlézt na monitor, popřípadě se vám zobrazení všech ikon nemusí líbit. V takovém případě můžete využít aplikace, které se dokáží postarat o skrytí přebytečných ikon do jakéhosi rozbalovacího menu.

Pokud do vyhledávače Google zadáte „hide menu bar icons macOS“, tak se vám jako první zobrazí aplikace s názvem Vanilla. Jestliže se pro stažení této aplikace rozhodnete a po instalaci provedete spuštění, tak se vám zobrazí jednoduché rozhraní. Kromě rozhraní se samozřejmě ihned zobrazí také požadované rozbalovací menu v horní liště, do kterého můžete začít vkládat ikony, které mají zůstat skryté. Problém je však v tom, že Vanilla v bezplatné verzi nabízí jen opravdu základní nastavení – za to rozšířené si musíte zaplatit. V bezplatné verzi tak například nemůžete nastavit, aby se Vanilla automaticky spustila po přihlášení, společně s dalšími základními věcmi. Některým uživatelům může být platba za tak jednoduchou aplikaci po chuti, a proto se níže podíváme na kompletně bezplatnou alternativu v podobě Hidden Bar.

Aplikace Hidden Bar, která je k dispozici naprosto zdarma v rámci App Store, dělá naprosto samé jako Vanilla. Rozdíl je každopádně v tom, že v u Hidden Bar získáte veškeré funkce, které jsou u Vanilly placené, zdarma. Po instalaci si tedy můžete jednoduše nastavit, aby se rozbalovací menu zobrazovalo po přihlášení, anebo můžete aktivovat automatické zavření rozbalovacího menu několik sekund po otevření. Nechybí pak ani možnost pro nastavení zkratky, pomocí které rozbalovací menu otevřete. Hidden Bar je mezi uživateli velmi oblíbenou aplikací, o čemž svědčí také vysoké hodnocení v rámci App Storu, které sahá k 5 hvězdičkám. Oproti Vanilla pak Hidden Bar dle mého názoru nabízí taktéž hezčí zpracování ikon rozbalovacího menu v horní liště. Jestliže tedy máte problém s velkým počtem ikon, které se zobrazují ve vašem menu baru, tak je pro vás Hidden Bar naprostou povinností.