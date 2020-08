Alternativy k placeným aplikacím: ApolloOne aneb Adobe Lightroom zdarma

Pokud náš seriál Alternativy k placeným aplikacím čtete již od samotného začátku, tak už jste dost možná postřehli, že jsme vám jednu neplacenou alternativu k Adobe Lightroom představili. Jednalo se o program darktable, jenž je určený především pro profesionální fotografy, kteří potřebují mít veškeré nástroje pro úpravu fotografií pohromadě. Pro začátečníky je však darktable, stejně jako Lightroom, vcelku složitý a může trvat dlouhou dobu, než se v těchto programech zorientujete. Pokud hledáte nějakou neplacenou a hlavně jednodušší alternativu zdarma, pomocí které můžete spravovat vaše fotografie, tak jste tady naprosto správně. Jednu takovou si totiž nyní představíme.

Alternativní aplikace zdarma určená pro Adobe Lightroom, o které si dnes řekneme více, se nazývá ApolloOne. Hned na začátek můžu říci, že tato aplikace jednoduše spojuje ty nejlepší funkce z Adobe Lightroom a z nativního Náhledu. Veškeré fnkce jsou poté zabaleny v jednoduchém a intuitivním kabátku, tedy uživatelském rozhraní. Nejlepší na tom je fakt, že ApolloOne je doopravdy velmi svižný program a při prvním použití by se až mohlo zdát, že se jedná o nativní aplikaci. Po spuštění ApolloOne se vám přes celou pplochu zobrazí vámi vybraná fotografie. Napravo od ní poté najdete veškerá dostupná metadata o fotografii, takže o ni můžete získat veškeré potřebné informace. Ve spodní části fotografie se poté po najetí myší zobrazí posuvník s ostatními fotkami, pokud jste jich tedy otevřeli více najednou.

V pravé horní části aplikace se nachází další ikony, pomocí kterých můžete zobrazit další informace o fotografiích. V rámci lupy najdete další informace a metadata o samotné fotografii, s pomocí filtru je poté možné fotografie filtrovat. Pokud se přesunete do sekce s ikonou mapy, tak si můžete jednoduše pomocí metadat na mapě zobrazit, kde přesně byla fotka vyfocena. Samozřejmě v tomto případě musí fotka obsahovat GPS data. Dobrou zprávou je, že metadata můžete do fotografií pomocí ApolloOne i přidávat, popřípadě odebírat. Velmi zajímavou funkcí je poté možnost pro nastavení tagů pro Spotlight, tzn. pokud třeba nastavíte k fotce tag „chorvatsko“ a do Spotlightu napíšete chorvatsko, tak se vám zobrazí právě tato fotografie. Z Lightroomu poté nechybí možnost pro hodnocení fotky pomocí hvězdiček, z macOS poté můžete využít označování pomocí barevných značek. Zkrátka a jednoduše, pokud hledáte skvělý, jednoduchý a svižný program pro úpravu fotografií, Náhled vám nedostačuje a Lightroom je pro vás velmi složitý, tak je ApolloOne přesně to, co hledáte.