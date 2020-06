Alternativy k placeným aplikacím: Natron aneb Adobe After Effects zdarma

Vítáme vás u dalšího dílu našeho seriálu, ve kterém se díváme na alternativy zdarma, jenž jsou určené k placeným aplikacím. V dnešní době je na internetu k dispozici nespočet různých programů a aplikací – některé z nich jsou placené, jiné zase zdarma. Velkým fenoménem se v poslední době stává měsíční předplatné, kdy tedy musíte za každý měsíc využívání aplikace či balíčku zaplatit. Asi nejvíce z tohoto těží Adobe, které tohoto předplatného využívá snad u všech svých aplikací. Jednou aplikací z placeného portfolia Adobe je After Effects, ve kterém filmaři provádějí různé úpravy videa a přidávají VFX efekty. I přesto, že je After Effects velmi oblíbený, tak existují alternativy, jenž jej mohou zdarma nahradit.

Hned na začátek je třeba říci, že si nesmíte plést After Effects s Premiere Pro. Jak už jsem zmínil výše, tak první jmenovaná aplikace slouží především k práci s VFX a dalšími efekty, Premiere Pro lze poté využít ke stříhání a podobným editací videa (a v jisté míře i zvuku). I v případě Premiere Pro je k dispozici alternativa zdarma – informovali jsme vás o ní v minulém článku. Co se týče alternativy pro After Effects, tak lze taktéž využít pár programů zdarma – mezi jeden z nich patří Natron. Jedná se o velmi flexibilní open-source program, jenž si oblíbilo nespočet uživatelů. Mnoho z nich si nedokázalo život bez Adobe představit, ukázalo se však, že to není nemožné. Natron je k dispozici pro macOS, Linux a Windows.

Mezi nejžádanější funkce VFX editoru, které umí samozřejmě i Natron, patří tvorba animací, trasování, klíčování, úprava křivek a další. To ale rozhodně nejsou všechny nástroje, které má Natron k dispozici. Zmínit můžeme dále podporu OpenFX, Shadetory & G’Mic OFX pluginů a komunitních pluginů. Natron dokáže finální videa renderovat s pomocí GPU či skrze síť (rychlejší render). Komunita aplikace Natron je velmi silná, díky čemuž mohlo vzniknout už několik různých a užitečných pluginů. Pokud tedy patříte mezi uživatele After Effects, kteří si myslí, že bez této aplikace nelze fungovat, avšak štvou vás vysoké poplatky, měli byste alternativě zdarma v podobě Natronu dát alespoň šanci.