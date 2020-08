Alternativy k placeným aplikacím: Spectacle aneb Magnet zdarma

Říká se, že čím méně budete v rámci operačního systému macOS používat myš či trackpad, tak tím více efektivnější bude vaše práce. V rámci macOS je ovládání celého systému založeno na klávesových zkratkách, které by měl znát každý uživatel, který chce jablečný počítačová systém ovládat naplno. Když se rozhodnete použít trackpad či myš, tak musíte jednu ruku zvednout z klávesnice a přesunout ji, což zabere čas. S využíváním klávesových zkratek jde ruku v ruce také způsob, jakým máte rozložená okna v rámci systému. Pojďme se společně podívat na aplikaci zdarma, která vám s jednoduchým a správným rozložením oken v macOS pomůže.

V případě, že na Macu či MacBooku chcete pracovat co možná nejefektivněji, tak vám mohou pomoci také externí displeje. Někdo má rád kombinaci samotného Macu s jedním displejem, někdo zase se dvěma. Velká pracovní plocha je doopravdy velmi praktická a dokáže ušetřit mnoho času, jelikož se nemusíte neustále přesouvat mezi jednotlivými okny či virtuálními plochami. Jak si však práci zpříjemnit, pokud externí monitor nemáte, popřípadě pokud chcete rychle a jednoduše na ploše rozmisťovat okna tak, abyste je vždy měli přesně tam, kde potřebujete? Pomoci vám mohou různí „správci oken“, kteří vám automaticky okna na vaše vyžádání umístí tam, kam potřebujete. Nejznámějším správcem oken je v dnešní době Magnet, který využívá nespočet spokojených uživatelů. Pro někoho je však problém v tom, že se jedná o placenou aplikaci.

Pokud se vám nechce za aplikaci platit, popřípadě pokud si prvně chcete nějakého správce oken osahat před tím, než si Magnet zakoupíte, tak pro vás mám skvělou zprávu. Existuje totiž skvělá alternativa k placenému Magnetu – jedná se o aplikaci Spectacle. Hned na začátek mohu uvést, že je celá aplikace k dispozici zdarma, a že je open-source. Bohužel už ale není delší dobu v aktivním vývoji, a tak se mohou v budoucnu objevit různé chyby, popřípadě nekompatibilita s novými operačními systémy. Mohu však potvrdit, že i v macOS 11 Big Sur funguje Spectacle naprosto skvěle bez jediné chybky. Instalace je jednoduchá – stačí jej ze stránek vývojáře stáhnout, přesunout do složky Aplikace, a po spuštění povolit aplikaci Spectacle v Zabezpečení a soukromí v sekci Zpřístupnění. Poté už se vám zobrazí okno se všemi dostupnými zkratkami a informacemi o tom, co dělají. Doporučuji si také nastavit, aby se Spectacle automaticky spouštěl po přihlášení do systému. Spectacle se po opuštění okna schová klasicky do horní lišty, odkud jej můžete ovládat. Osobně používám sice zmíněný Magnet, avšak po krátkém používání Spectacle vám jej mohu s chladnou hlavou jen a jen doporučit.