Alternativy k placeným aplikacím: Photomath aneb Wolfram Alpha zdarma

Je to několik let nazpět, co se na internetu objevily první známky o aplikaci Wolfram Alpha. Tato aplikace byla určená především k řešení složitých příkladů pomocí umělé inteligence, avšak vzhledem k tomu, že Wolfram Alpha dokázal zobrazit také postup pro vypočtení, tak se jednalo o perfektní nástroj pro studenty středních a vysokých škol, kteří se ocitli v úzkých. Jednalo se o jakousi první pokročilou a rozšířenou „kalkulačku“, která dokázala s výsledkem zobrazit také postup. Pravdou však je, že pro využití aplikace Wolfram Alpha musíte zaplatit. Jaké jsou tedy k dispozici alternativy zdarma?

Bezplatných alternativ k aplikaci Wolfram Alpha je k dispozici hned několik. Nutno podotknout, že nějakou dobu po příchodu aplikace Wolfram Alpha se s podobnými „kalkulačkami“ doslova roztrhl pytel. Na App Storu jste tak mohli najít nespočet podobných aplikací, avšak samozřejmě často s ne tak úplně bezchybnou funkčností. Dá se říct, že postupem času se tyto aplikace „vytřídily“ a zbylo jen několik opravdu dobrých. Mezi ně patří například aplikace Photomath, která i mně osobně nejednou pomohla s domácím úkolem ze školy, anebo při výpočtu jiných složitých příkladů, od vývojářů že stejnojmenné společnosti. Je však nutno podotknout, že je sice Photomath zdarma, avšak oproti Wolfram Alpha nemá tolik možností a funkcí. Avšak upřímně řečeno, obyčejný člověk stejně 100% potenciál Wolfram Alpha jednoduše nevyužije, tudíž pokud nejste matematici, měl by vám Photomath bez problémů dostačovat.

Ovládání aplikace Photomath je velmi jednoduché. Při prvním spuštění si stačí vybrat jazyk aplikace a projít si počátečním tutoriálem, který vám ukáže, jakým způsobem lze Photomath používat, a jaké jsou jeho možnosti. Na další obrazovce poté máte možnost pro přihlášení, to však není povinné. Pokud se přihlásíte, tak aplikaci Photomath pouze pomůžete v dalším vývoji aplikace pomocí tomu, že vývojářům zpřístupníte vaše data z aplikace – volba je tedy na vás, přihlásit se můžete pomocí mailu, Facebooku, Googlu či Snapchatu. Jakmile se přihlásíte, tak stačí povolit využití fotoaparátu. Poté už je všechno nastavení kompletní a můžete se vrhnout do používání aplikace.