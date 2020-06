Alternativy k placeným aplikacím: Yr.no aneb CARROT Weather a další placené aplikace o počasí zdarma

Nejen na App Storu, ale prakticky všude na internetu jsou dostupné různé placené aplikace, které vám dokáží zobrazit přesnou předpověď počasí, společně s dalšími zajímavými informacemi. Mezi naprostou špičku aplikací o počasí patří bezesporu DarkSky – tato aplikace však není v tuzemsku dostupná. Uživatelé však mohou sáhnout po perfektní alternativě v podobě CARROT Weather. Co si ale budeme nalhávat, ne každému se chce za aplikaci určenou k předpovědi počasí utrácet. Na jablečná zařízení jsou dostupné i jiné spolehlivé aplikace, které jsou dostupné zdarma. Osobně mohu doporučit Norskou aplikaci Yr.no, která je jednak zdarma, a jednak je velmi přesná. Pojďme se společně na tuto alternativu k placeným aplikacím o počasí podívat.

Na domovské obrazovce aplikace Yr.no se na pozadí nachází animace počasí, které momentálně panuje ve vašem okolí. Pokud je tedy slunečno, na pozadí se objeví slunce bez mráčku, pokud prší, tak se pozadí „zatáhne“ a začne na něm pršet. Kromě toho se na domovské obrazovce nachází textový popis počasí, společně se stupni a jednoduchým grafem srážek. To ale samozřejmě není vše, co aplikace Yr.no nabízí. Dále v aplikaci najdete například přesnou předpověď počasí – ta je k dispozici hned na několik dní, v případě posledních dnů s přesností na hodiny. Pokud počasí a jeho trendy sledujete rádi, tak je k dispozici přesný graf, který můžete podrobně studovat. V rámci těchto grafů jsou k dispozici o síle větru, atmosférického tlaku, teploty a další. Sledovat tak můžete opravdu cokoliv.

Dále si v aplikaci Yr.no můžete zobrazit informace o znečištění ovzduší či přesný UV index. Nechybí ani možnost zobrazení mapy, na které si můžete zobrazit ikonky počasí či předpověď srážek na určitém místě. Naprosto skvělou funkcí je možnost zasílání notifikací. Čas zaslání notifikací si můžete sami upravit a nastavit – ideální je třeba zobrazení notifikací po probuzení, anebo třeba když se chystáte do práce – abyste věděli, jak se máte dnes obléci. Třešničkou na dortu je poté podpora tmavého a světlého režimu, který se automaticky přepíná. Veškeré informace v rámci aplikace Yr.no pochází z Norského meteorologického institutu. Služba Yr.no bude brzy k dispozici již dlouhých 10 let, což do značné míry hovoří o její kvalitě.