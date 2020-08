Alternativy k placeným aplikacím: iTerm 2 anebo ZOC a další placené terminály zdarma

V případě, že patříte k vývojářům a operační systém macOS nepoužíváte jako klasický uživatel, tak zbystřete. Mnoho uživatelů macOS klasicky pracuje také s Terminálem, což je pro obyčejného uživatele černá obrazovka, do které se vkládají různé příkazy. To je sice pravda, avšak právě skrze Terminál lze provádět prakticky všechny úkony, které se macOS týkají – najdete zde různé skryté nástroje, možnosti a mnoho dalšího. Pokud jste někdy Terminál v macOS zapnuli, popřípadě pokud jej pravidelně používáte, tak jistě víte, že je takový nemastný a neslaný a nijak uživateli nepomáhá. To někomu může vyhovovat a někomu zase naopak ne.

Pokud patříte do druhé skupiny uživatelů, tedy do té skupiny, které nativní Terminál nevyhovuje, jelikož práci v něm nijak neusnadňuje, tak by se vám mohl líbit tento článek. Málokdo to ví, ale i nativní Terminál v macOS se dá jednoduše nahradit. K dispozici je několik placených alternativ, například ZOC a další. Pro Terminál však existují také alternativy zdarma a je nutné podotknout, že se jedná o velmi kvalitní aplikace, které si uživatelé ihned po prvním spuštění oblíbí. Asi nejlepší, nejoblíbenější a nejpoužívanější alternativou zdarma pro Terminál je iTerm 2. Pokud se rozhodnete pro nahrazení klasického Terminálu, tak získáte nespočet skvělých možností, na které si zajisté velmi rychle navyknete.

Mezi skvělé funkce patří například možnost pro otevření vícero oken terminálu, nechybí možnost pro využití různých zkratek (například pro rychlé skrytí terminálu), kromě toho můžete jednoduše ve všech zobrazených datech v okně vyhledávat. Vůbec nejlepší funkcí je poté automatické našeptávání – to funguje tak, že začnete psát nějaký příkaz a postupně se vám níže v menu začnou objevovat takové části příkazu, které korespondují s tím, co jste zrovna napsali. V nativním Terminálu poté nemůžete ani jednoduše kopírovat, zatímco v iTerm 2 samozřejmě ano. Zobrazit si můžete také historii provedených a vložených příkazů, nechybí také možnost pro rozšířenou uživatelskou konfiguraci, pomocí které si můžete iTerm 2 nastavit tak, aby vám stoprocentně vyhovoval. Tohle je jen výčet některých skvělých funkcí, v realitě jich iTerm 2 samozřejmě nabízí o mnoho více.