Alternativy k placeným aplikacím: darktable aneb Adobe Lightroom zdarma

Pokud chcete využívat aplikace od Adobe, tak v případě legálního využívání máte prakticky jen jednu možnost – zakoupit si měsíční předplatné. Cena tohoto předplatného je pro mnoho uživatelů vcelku vysoká, to ale neznamená, že pro firmy je cena nižší. Nejen kvůli tomu vzniklo hned několik různých alternativ k aplikacím od Adobe. V minulosti jsme si ukázali například alternativy k Photoshopu či třeba Illustratoru. V dnešním díle našeho seriálu alternativ k placeným aplikacím se podíváme na alternativu k další aplikaci od Adobe, tentokrát Lightroom.

Pokud se v aplikacích od Adobe alespoň trochu orientujete, tak víte, že Lightroom má co dočinění s úpravou fotografií. Pro ty méně znalé se však ale rozhodně nejedná o „druhý Photoshop“, ba naopak. Zatímco v Photoshopu provádíte úpravy ve stylu retušování a editace, tak v Lightroomu provádíte úpravy tzv. „final touch“ – to znamená přidání různých filtrů, práce s expozicí, a další. Zkrátka a jednoduše, prvně byste měli fotografii upravit v Photostopu, a poté ji exportovat do Lightroomu, ve kterém se postaráte o to, aby fotografie vypadala jednoduše dobře a připravíte ji na publikování. Lightroom je sice součástí balíčku Fotografie, který je levnější, ale i tak z něj za rok zaplatíte majlant. Pokud hledáte alternativu zdarma k Lightroomu, může vám perfektně posloužit aplikace darktable.

Mnoho uživatelů dokonce darktable upřednostňuje před Lightroomem a dobrovolně jej využívá. I přesto, že Adobe pořád patří mezi špičku a nabízí velmi propracované aplikace, tak mi v poslední době přijde, že jej konkurence a mnohdy i různé aplikace zdarma dohání. V tomto případě lze zmínit například také Davinci Resolve, jenž lze využít jako alternativu za Premiere Pro či Final Cut. Co se týká darktable, tak ten nabízí prakticky veškeré funkce Lightroomu a nebál bych se tvrdit, že jich nabízí ještě více. Nechybí tedy možnosti pro kompletní úpravu expozice, společně s filtry a dalšími nastaveními – to vše zdarma. Pokud tedy v dnešní době chcete najít alternativní aplikace pro Adobe, nebývá to až takový problém. Mnohdy si lze na alternativy zdarma lehce navyknout, jelikož jsou rozhraním podobné placeným aplikacím, anebo je jejich ovládání jednodušší.