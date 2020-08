Alternativy k placeným aplikacím: ColorSlurp anebo Color Picker zdarma

V našem seriálu Alternativy k placeným aplikacím společně hledáme takové programy zdarma, které dokáží bez problémů nahradit jejich placené alternativy. V některých případech je náhrada vcelku jednoduchá, občas se dokonce najde taková aplikace zdarma, která může být pro některé uživatele lepší než ta placená. V některých případech je nalezení funkční alternativy zdarma naopak zase velmi složité či až nemožné. V minulých dílech tohoto seriálu jsme se společně podívali například na alternativu k Photoshopu, anebo třeba k Illustratoru, nechybí však ani alternativy k méně známějším aplikacím. Veškeré díly seriálu si můžete jednoduše zobrazit pomocí tohoto odkazu.

Tento článek se bude líbit především těm uživatelům, kteří často pracují s grafikou, anebo tvoří webové stránky. Jak jistě víte, tak ve světě počítačů se barvy vyjadřují různými způsoby. Klasicky lze barvy tvořit ve dvou základních barevných modelech, a to RGB a CMYK. RGB byste měli využívat v případě, kdy s výsledným obrázkem budete pracovat digitálně, CMYK se poté využívá především pro tisk. Barvy se v případě RGB „míchají“ poměrem R (red – červená), G (green – zelená) a B (blue – modrá), a to v hodnotách od 0 do 255. Barvy však můžeme zapisovat i jinak, často tzv. hexadecimálním zápisem. Tento zápis začíná vždy křížkem (#) a za ním následuje šest znaků, které tvoří barvu. Tento zápis se nejčastěji využívá v HTML a CSS, tzn. při tvorbě webů, kromě toho však také ve většině grafických programů. V grafických programech jsou často k dispozici různé palety, pomocí kterých můžete barvy tvořit. Co když ale potřebujete vytvořit barvy i mimo grafický program?

V tomto případě jsou k dispozici různé jednoduché aplikace, díky kterým si můžete v rámci macOS zobrazit paletu pro tvoření barev kdekoliv v systému. Nejčastěji se paleta ukryje pod ikonu aplikace do horní lišty vašeho Macu či MacBooku. Po rozkliknutí této ikony se poté rozbalí samotná aplikace s nástroji. Jednou z těchto známějších aplikací, která dokáže paletku do horní lišty ukrýt, je Color Picker. Ten je však placený, konkrétně vychází na 79 korun. Existuje však jeho skvělá alternativa, která nese název ColorSlurp. Ten si zakládá především na jednoduchosti, na druhou stranu ale nabízí také skvělé funkce. Kromě klasické palety barev nechybí možnost pro přidání barev do paměti a do paletek, dále lze zmínit funkci kapátka, pomocí kterého můžete jednoduše získat kód barvy z jakékoliv části obrazovky. V nastavení si poté můžete nastavit různé zkratky, anebo automatické spuštění aplikace po přihlášení. ColorSlurp je zkrátka aplikace, která nesmí chybět žádnému webdesignerovi či grafikovi.