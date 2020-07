Alternativy k placeným aplikacím: Car Scanner aneb Torque a jiné autodiagnostické aplikace zdarma

Vsadím se, že mezi našimi čtenáři zajisté najdeme také milovníky aut. Pokud patří automobily mezi vaše koníčky a vášeň a nebojíte se o svůj vozový park starat, tak vám zajisté doma nechybí nějaká ta autodiagnostika. Pro všechny automobily s OBDII portem existuje jakási univerzální krabička s názvem ELM327, kterou můžete bez problémů pomocí Wi-Fi připojit k vašemu iPhonu. Poté už jen stačí využít program, díky kterého budete schopni s autodiagnostikou komunikovat. V App Storu je těchto aplikací k dispozici hned několik, většina z nich je však placená a když už se objeví nějaká zdarma, tak je často nespolehlivá.

Mezi placené autodiagnostické aplikace patří například Torque, který uživatele láká na jednoduché uživatelské prostředí. Pravdou ale je, že pokud se v diagnostice jako takové alespoň trošku vyznáte, tak jednoduché uživatelské prostředí rozhodně nepotřebujete. Ba naopak se často hodí více „ryzí“ aplikace, s jejíž pomocí budete schopni nastavit určité parametry a vyčíst chyby. Všeobecně samozřejmě platí, že by do řídících jednotek vozidel neměli „vrtat“ uživatelé, kteří jednoduše neví, co dělají. S univerzální diagnostikou ELM327 toho nelze moc zkazit, pro provádění úprav jednotek a programování totiž potřebujete speciální a o mnoho dražší diagnostiky, jak se ale říká – náhoda je blbec. V případě, že používáte diagnostiku ELM327 pro jednoduché a rychlé vyčtení chyb a pro provádění jednoduchých úkonů, tak vám mohu doporučit aplikaci Car Scanner.

Tato aplikace je v App Storu k dispozici naprosto zdarma a ze všech dostupných autodiagnostických aplikací toho nabízí asi nejvíce. Kromě toho, že s pomocí Car Scanneru můžete jednoduše vyčíst chyby a popřípadě je také smazat, tak si můžete na váš iPhone nechat promítat živá data z jízdy. Nastavit si můžete dokonce i obrazovku rozdělenou na několik částí, ve kterých si poté můžete nechat zobrazit údaje, které klasicky nevidíte – například okamžitý výkon, přesný počet otáček, teploty různých čidel a mnoho dalšího. Při spojení navíc dokáže aplikace sbírat data, a poté vám zobrazit například průměrnou rychlost, spotřebu paliva, ujetou vzdálenost a další. Zajímavá je také funkce Test zrychlení, kdy vám aplikace přesně změří, za jakou dobu vaše vozidlo zrychlí na určitou rychlost. Zkrátka a jednoduše, Car Scanner je all-in-one aplikace, která nesmí chybět v telefonu každého petrolheada. K dispozici je samozřejmě placená verze Car Scanneru, avšak to odstraní pouze reklamy.