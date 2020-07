Alternativy k placeným aplikacím: OBS Studio aneb Fraps či xSplit zdarma

Žijeme v moderní době a moderní doba si samozřejmě žádá všemožné změny. Zatímco v minulosti mnoho z nás v dětství snilo o tom, že budeme kosmonauti anebo ředitelé tiskárny peněz, tak momentálně je jedno z nejvysněnějších povolání dětí influencer. I když to bohužel mnoho lidí stále nemůže přijat, tak influencer, YouTuber anebo streamer jsou v dnešní době dá se říci právoplatná povolání, kterými se dá živit naprosto stejně jako se živí například automechanici, zedníci či klasičtí zaměstnanci. I takový streamer či influencer musí klasickým způsobem odvádět daně a všemožné poplatky. Pokud byste se na cestu influencera, potažmo streamera či YouTubera chtěli vydat i vy, tak k tomu budete potřebovat patřičné vybavení.

Velká většina YouTuberů a streamerů tvoří obsah z her. Hlavním vybavením je tedy samozřejmě výkonný počítač, kromě něj ale spotřebujete software, který dokáže váš obsah nahrát a popřípadě živě streamovat. Zatímco v minulosti využívali na nahrávání her snad všichni Fraps, tak i zde se doba posunula. Před několika lety vznikla aplikace se jménem OBS Studio, kterou si většina YouTuberů a streamerů ihned zamilovala. Co se týče nahrávání, tak oproti Fraps dokázalo OBS Studio výstupní video o dost lépe optimalizovat, tudíž na disku nezabíralo tolik místa. Kromě nahrávání však zvládne OBS Studio i streamovat na různé streamovací platformy, například Twitch, atd. A to nejlepší na tom je, že OBS Studio stáhnete naprosto zdarma a bez jakýchkoliv poplatků.

Používání aplikace OBS Studio je naprosto jednoduché. Po stažení stačí aplikaci klasickým způsobem nainstalovat, a poté ji spustit. Po spuštění se ocitnete v jednoduchém prostředí aplikace, ve které si můžete nakonfigurovat hned několik scén. V těchto scénách lze poté jednoduše nastavit záznam okna, celé plochy, zvuku, anebo si můžete do scény vložit nějaký obrázek, animaci, apod. Mezi scénami se lze samozřejmě jednoduše přepínat. OBS Studio je samozřejmě třeba před započetím nahrávání či streamování patřičně nastavit – je nutné nastavit bitrate, snímky za sekundu, streamovací klíč a mnoho dalšího. Všechny tyto postupy najdete samozřejmě v návodech od OBS Studio. Pokud tedy patříte mezi začínajícího streamera anebo YouTubera a myslíte si, že máte na to, abyste se stali influencerem, tak je OBS Studio naprosto skvělý program, díky kterému se vám může podařit prorazit. OBS Studio je k dispozici pro macOS, Windows a Linux.