Alternativy k placeným aplikacím: Scribus aneb Adobe InDesign zdarma

V případě, že se chystáte vydat nějaký časopis nebo magazín, tak k tomu potřebujete ve většině případech speciální DTP program. Zkratka DTP znamená Desktop Publishing, do češtiny můžeme tento výraz přeložit jakožto počítačové publikování. S pomocí DTP programů získáte možnosti, pomocí kterých můžete jednoduše zpracovávat text a další obsah tak, aby jej poté bylo možné co možná nejjednodušeji publikovat. Jak už to u těchto podobných programů bývá, tak jeden z nejlepších a nejpopulárnějších DTP programů nabízí Adobe, konkrétně se jedná o InDesign.

Ten je mezi uživateli velmi oblíbený, každopádně pokud s DTP programem nepracujete každý den, popřípadě pokud potřebujete zrealizovat pouze jediný projekt, tak je vcelku zbytečné, abyste si Adobe InDesign kupovali, potažmo předpláceli. Právě předplatné je jedním z hlavních důvodů, proč uživatelé často hledají pro aplikace od Adobe různé neplacené open-source alternativy. V minulosti jsme se už například z řady programů od Adobe podívali na alternativy k Photoshopu, Illustratoru, anebo Lightroomu. Jak už můžete tušit, tak právě v tomto článku se společně podíváme na neplacenou alternativu k aplikaci Adobe InDesign, která parádně poslouží všem jeho uživatelům, ale samozřejmě také takovým uživatelům, kteří chtějí s DTP programy začít. Konkrétně se jedná o aplikaci s názvem Scribus.

Jak už jsem nakousl výše, tak je aplikace Scribus dostupná v režimu open-source a zcela zdarma. Dobrou zprávou je, že je Scribus k dispozici snad prakticky na všechny operační systémy – konkrétně samozřejmě na Windows, macOS a Linux, kromě toho také na FreeBSD, PC-BSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris, OpenIndiana, Debian GNU/Hurd, OS/2 Warp 4, eComStation či Haiku. Scribus je tady s námi již od roku 2001 a za tu dobu si našel nespočet spokojených uživatelů, kteří jej dokonce mohou před InDesignem upřednostňovat. Scribus nabízí velmi příjemné uživatelské rozhraní, pod kterým se však skrývají profesionální funkce a nástroje, s pomocí kterých využijete tento program opravu na maximum. Nechybí samozřejmě správa CMYK barev, ICC color management či možnost tvorby PDF. Dále se můžete dočkat také vektorových nástrojů, podpory nespočtu formátů pro import a export souborů či emulace pro zrakově postižené čtenáře. Formát souboru z aplikace Scribus je poté založen na XML, díky čemuž je Scribus schopný otevřít také určitým způsobem poškozené soubory, což se může v některých situacích hodit.