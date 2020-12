Alternativy k placeným aplikacím: IINA aneb JustPlay zdarma

Po rozbalení a prvním spuštění je v rámci macOS k dispozici přehrávač QuickTime. Ten funguje relativně dobře, každopádně ale bohužel jen s některými formáty. Pokud se rozhodnete skrze QuickTime spustit nějaké video, které není klasicky podporováno, tak aplikace prvně provádí převod a až poté video spustí. I přesto, že tento převod trvá několik (desítek) sekund, tak dokáže některé uživatele pěkně naštvat. I tohle může být jeden z důvodů, proč uživatelé hledají různé alternativy za QuickTime – a že jich je k dispozici opravdu mnoho.

Uživatelé nejčastěji hledají takové přehrávací aplikace, které jsou jednoduché na používání, rychlé a intuitivní. Zkrátka a jednoduše, čím „čistější“ přehrávat je, tak tím lépe. Poté je tady ale ještě otázka podpory jednotlivých formátů, některé uživatele pak může zarazit cenovka. Pokud nějakou takovou aplikaci hledáte, tak můžete sáhnout po JustPlay. Jedná se o velmi oblíbenou přehrávací aplikaci, která funguje přesně podle představ. Někteří uživatelé však prostě a jednoduše nechtějí za podobné aplikace platit, a tak hledají různé bezplatné alternativy. Těch je k dispozici taktéž opravdu mnoho, každopádně mnoho z nich nesplňuje různé požadavky. Potom je tady ale IINA, která je jednak zdarma, a jednak nabízí naprosto vše, co může (a i nemusí) uživatel macOS k přehrávání videí či filmů potřebovat.

IINA je k dispozici jakožto open-source projekt a dokáže už v základu přehrát prakticky jakýkoliv formát, který jí naservírujete. Kromě lokálních souborů pak dokáže přehrát i živé streamy, anebo třeba playlisty z YouTube. V tomto případě si jen stačí stáhnout doplněk do prohlížeče a je hotovo. IINA pak dále nabízí také další funkce, které jsou součástí operačního systému macOS jako takového. Nechybí tak podpora tmavého režimu a gest, ovládání pomocí Touch Baru, funkce Obraz v obraze, zobrazování online titulek a náhledů, anebo například systém pluginů. Potěší samozřejmě také design celé aplikace, který je moderní a koresponduje se současnými designovými prvky macOS. Osobně používám aplikaci IINA již po dobu několika let a nemohu si ji vynachválit. Zatím jsem se ani jednou nesetkal se souborem, který by IINA neuměla otevřít – vše ji tedy doporučuji.