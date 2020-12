Alternativy k placeným aplikacím: Spark aneb Microsoft Outlook zdarma

E-mailový účet vlastní v dnešní době naprosto každý. Někdo jej využívá pro jednoduchou komunikaci v práci, prakticky všichni ale e-mailové účty potřebujeme také pro vyřizování objednávek, anebo třeba pro založení různých internetových účtů. Jestliže během dne řešíte desítky různých e-mailových zpráv, tak k tomu potřebujete také kvalitního e-mailového klienta. Ten by měl být jednoduchý a intuitivní, na druhou stranu by ale měl nabízet také komplexní funkce pro co možná největší efektivitu. Těchto e-mailových klientů je ke stažení k dispozici opravdu nespočet.

Co se týče placených klientů, tak mezi nejznámější patří Microsoft Outlook. Ten je ve světě e-mailových klientů velmi populární a oblíbili si ho především uživatelé operačního systému Windows. Kancelářský balíček Microsoft Office, ve kterém je Outlook obsažen, je každopádně k dispozici i pro macOS a další jablečné systémy. Jak už jsem ale zmínil, tak se nejedná o bezplatnou aplikaci – získáte jej v rámci předplatného zmíněného kancelářského balíčku – a zvlášť si jej tedy nepředplatíte. Ne každý nutně potřebuje platit předplatné balíčku aplikací, kdy většinu z nich stejně nevyužije. Jestliže z tohoto důvodu, anebo z jakéhokoliv jiného, hledáte za Microsoft Office alternativu, mohu vám doporučit bezplatný Spark.

Osobně používám Spark už po dobu několika let a podotýkám, že si jej nemohu vynachválit. Jedná se o jednoduchého e-mailového klienta, kterého si zamilujete během pár minut používání. Do Sparku si můžete přidat hned několik e-mailových účtů, takže je budete mít vždy pohromadě. Pokud této možnosti využijete, tak dále můžete aktivovat Smart Inbox, tedy chytrou schránku příchozích zpráv, kdy se vám všechny příchozí e-maily rozdělí do kategorií. K dispozici jsou dále rychlé odpovědi, které si můžete nastavit podle svého gusta, nechybí ani možnost nastavení podpisů u každého účtu zvlášť, anebo plánování odeslání zpráv bez nutnosti nechat klienta spuštěného. Největší nevýhodou pro někoho je, že Spark není k dispozici na Windows. Jestliže však patříte mezi čisté uživatele jablečných produktů, tak problém mít nebudete. Někomu by pak mohla vadit také angličtina, osobně tohle ale nevnímám jako nedostatek. Hledáte-li bezplatného a jednoduchého e-mailového klienta, rozhodně Spark alespoň vyzkoušejte.