Alternativy k placeným aplikacím: SelfControl aneb Freedom zdarma

Pokud se při práci podíváte na telefon, zkontrolujete e-mail, anebo někomu třeba odepíšete na zprávu, tak podle studií trvá celých 23 minut, než se začnete opětovně plně soustředit na vaši práci. V současné době pracuje z domova více lidí než kdykoliv jindy, a to samozřejmě kvůli pandemii koronaviru. Jestliže jste na home-office upoutáni i vy a práci, kterou byste měli mít hotovou za několik hodin, ve finále děláte od rána do večera, tak by vám mohla pomoci nějaká aplikace, určená pro zvýšení produktivity, potažmo pro snížení míry rozptylování.

Zmíněných aplikací, které vám dokáží s produktivitou pomoci, je k dispozici samozřejmě nespočet. V rámci macOS se dokonce nachází nativní řešení v podobě Času u obrazovky, kde si můžete nastavit omezení přístupu k určitým aplikacím či webovým stránkám. Pravdou ale je, že mnoha lidem Čas u obrazovky prostě a jednoduše nevyhovuje. Vůbec nejčastěji nás na Macu mohou rozptylovat sociální sítě, například tedy Facebook (Messenger), anebo třeba Instagram. Přístup k těmto sociálním sítím si můžete odepřít různými aplikacemi, například placenou možností v podobě Freedom. Pokud však nechcete za podobné aplikace, které mají za úkol zvýšit vaši produktivitu, platit, tak můžete sáhnout po SelfControl. Osobně tuto aplikaci využívám již několik dní a funguje opravdu skvěle.

SelfControl neslouží k ničemu jinému než ke kompletnímu odepření přístupu k vybraným webovým stránkám. Po stažení je nutné SelfControl přemístit do složky Aplikace. Po prvním spuštění se zobrazí malé okno s posuvníkem, ve kterém si nastavíte, na jak dlouho chcete přístup ke stránkám odepřít. Prvně je ale samozřejmě nutné, abyste si vytvořili seznam zakázaných webových stránek – klepněte tedy na Edit Blocklist, kde stránky přidejte. Po sestavení seznamu si zvolte dobu odříznutí od webových stránek pomocí zmíněného posuvníku a klepněte na Start. SelfControl je každopádně velmi drastický – jakmile přístup k aplikacím kompletně odstřihnete, tak vám nepomůže vůbec nic. Ať už restartujete počítač, anebo aplikaci odstraníte, tak se vám přístup k webovým stránkám neobnoví a bude nutné vyčkat.

Aplikaci SelfControl můžete bezplatně stáhnout zde