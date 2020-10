Alternativy k placeným aplikacím: VirtualBox aneb Parallels Desktop zdarma

Říká se, že uživatel, který si na svůj Mac či MacBook nainstalujte Windows, jednoduše není plně odkázán na macOS a neumí jej využít na sto procent. Já osobně bych si určitým způsobem dovolil tomuto tvrzení lehce oponovat, byť s ním v určité formě souhlasím. Osobně úplně nerozumím jedincům, kteří si macOS zařízení zakoupí jen kvůli tomu, že se jedná o Apple zařízení, a celou dobu na něm využívají Windows. Na druhou stranu ale rozumím instalaci virtuální verzi systému Windows pro případ, že musíte používat nějaký program či aplikaci, která bohužel není pro macOS k dispozici. Z této šlamastyky můžete vcelku jednoduše vyklouznout díky virtualizace.

V minulých letech byla propast mezi dostupností aplikací na Windows a macOS opravdu hluboká. Mnoho aplikací, které byly k dispozici na Windows, jste na macOS nainstalovat nemohli a samozřejmě naopak. V současné situaci se tato propast o něco zmenšila a lze říci, že většina rozšířených programů už je k dispozici na obě zařízení. Problém je však u takových programů, které jsou velmi komplexní a složité – v tomto případě může vývoj verze pro macOS trvat klidně několik let. Jestliže jste se tedy ocitli v situaci, kdy potřebujete na váš Mac či MacBook nainstalovat Windows, můžete tak učinit pomocí virtualizačního softwaru, díky které lze Windows v macOS spustit. K dispozici je ještě Boot Camp přímo od Applu, každopádně u něj je přepínání mezi oběma systémy složité – je nutné zařízení restartovat. U virtualizačního softwaru se Windows otevře v rámci klasického okna a můžete jej kdykoliv přesunout do lišty či vypnout, anebo používat oba systémy zároveň.

Na trhu je k dispozici hned několik různých aplikací, které dokáží virtualizaci na vašem macOS zařízení provést. Nutno podotknout, že tyto virtualizační aplikace dokáží kromě Windows spustit na Macu také klidně Linux a další systémy – to jen tak okrajově. Co se týče samotných aplikací, tak nejznámější je asi Parallels Desktop, který využívá nespočet uživatelů. Tento software je však nutné znova kupovat s každou novou majoritní aktualizací macOS, tedy každý rok, což je hlavní důvod, proč uživatelům Parallels Desktop nevyhovuje. Poté je k dispozici placený VMware Fusion, který vcelku dobře plní svou funkci, avšak opět je placený prakticky stejným způsobem jako Parallels Desktop. Co se týče řešení zdarma, tak lze využít skvělý VirtualBox od společnosti Oracle, který je velmi oblíbený a hlavně tedy bezplatný.

VirtualBox je tady s námi již po dobu několika dlouhých let. Nutno podotknout, že je VirtualBox k dispozici jak na macOS, tak na operační systém Windows. Rozhraní tohoto programu je velmi jednoduché, byť samozřejmě nenabízí tolik funkcí jako zmíněný Parallels Desktop. Pokud však nemáte v plánu ve Windows na Macu provozovat bůhvíjak složité operace a potřebujete jej především kvůli spuštění nějakého jednoduchého programu, tak vám VirtualBox bude na sto procent dostačovat. Osobně jej používám již opravdu dlouhou dobu, a to na obou zmíněných systémech, a nemohu si žádným způsobem stěžovat. Pokud tedy sháníte virtualizační program, který dokáže do macOS bezplatně nahrát Windows, tak je VirtualBox to pravé ořechové. Samozřejmě pro použití tohoto programu potřebujete mít určité znalosti, stejně jako u jiných virtualizačnách programů.