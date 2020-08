Alternativy k placeným aplikacím: CopyClip aneb Pastebot a další správci schránky zdarma

Ať už zrovna kopírujete nějakou e-mailovou adresu do mailového klienta anebo část Wikipedie do vašeho referátu, tak při tom využíváte kopírovací schránku. Tato schránka se dá považovat za jakousi paměť, do které se uloží to, co jste zrovna zkopírovali. Do kopírovací schránky se toho vleze opravdu hodně – může se jednat o text, obrázek, nějaký soubor anebo cokoliv jiného. Určitě jste se už někdy ocitli v situaci, kdy jste si zkopírovali nějakou důležitou věc, kterou jste někam potřebovali vložit, avšak během toho jste nevědomky zkopírovali věc jinou, čímž došlo k přepsání původních dat.

Nativně neexistuje žádná možnost, pomocí které byste si mohli historii kopírovací schránky zobrazit a popřípadě se vrátit zpět. Od toho tady ale jsou vývojáři, kteří tajně plní všechna naše přání a vytváří takové aplikace, které nám mají usnadnit život, potažmo práci v macOS. Právě kvůli neustálému přepisování kopírovací schránky vznikly aplikace, které dostaly název „správci schránky“. Pokud si nějakého takového správce nainstalujete, tak si jednoduše můžete zobrazit historii několika záznamů, které jste zkopírovali v minulosti, a popřípadě se k nim můžete vrátit, abyste je mohli opět využít. Na internetu je k dispozici nespočet těchto správců schránek. Některé aplikace jsou placené a některé zase můžete sehnat zdarma.

Z placených správců schránek můžete zmínit například Pastebot, který nabízí pěkné a jednoduché grafické prostředí, společně s různými nastaveními a dalšími vychytávkami. Pokud však za správce schránky nechcete zbytečně platit, tak existují různé alternativy zdarma. Vůbec nejznámějším bezplatným správcem schránky je CopyClip, který využívá nespočet uživatelů po celém světě. CopyClip však nabízí víceméně jen ty základní funkce a nenabízí bůhvíjaké vychytávky, jako například právě zmíněný Pastebot. Jedná se o nástroj, který dělá jen to, co se po něm chce, a to v té nejjednodušší formě. CopyClip dokáže perfektně zvýšit vaši produktivitu a celkově zpříjemní práci. Bohužel se do něj ale ukládají pouze textové vstupy a sami si můžete zvolit, kolik záznamů dozadu bude k dispozici.