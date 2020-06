iOS 14 upozorní uživatele, jakmile se aplikace pokusí číst schránku ke kopírování

Až dosud jablečná schránka ke kopírování textu a obsahu fungovala tak, že jste si zkrátka zkopírovali potřebný text a následně vložili tam, kam potřebujete. To však neslo četná bezpečnostní rizika, která si řada lidí neuvědomovala a podobným způsobem přesouvala i svá hesla a další citlivé informace, jež by mohly být později zneužity. Toho si všimli i vývojáři Talal Haj Bakry a Tommy Mysk, podle nichž se jednalo o zbytečný hazard. Zároveň upozornili na to, že řada aplikací bez vědomí uživatelů ke schránce přistupuje a čerpá z nich data. Naštěstí však iOS 14 nabídne transparentnější upozornění a informuje uživatel o tom, že se něco podobného děje.

Apple si v novém iOS 14 na soukromí a ochranu informací pořádně posvítil a nabídne celou řadu změn a vylepšení, které mají přispět k většímu bezpečí uživatelů. Po výzvě a doporučení dvou vývojářů se tak společnost chytila za hlavu a rozhodla se překopat dosavadní systém toho, jak aplikace přistupují ke schránce určené ke kopírování obsahu. Velké množství z nich totiž bez vědomí uživatele ze schránky bere i hesla, aby je mohla později využít například při automatizovaném přihlašování. Nově vás ale systém na tuto skutečnost upozorní a to pokaždé, když se nějaké aplikace pokusí ze schránky vyjímat informace.

Looks like @apple fixed the clipboard privacy issue we highlighted earlier this year. Apple said it wasn’t an issue, but surprisingly they fixed it in #iOS14 the exact way we recommended in our article.

A notification is shown every time an app or widget reads the clipboard

— Mysk (@mysk_co) June 22, 2020