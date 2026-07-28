Nike Air Zoom Hyperslide: pantofle propojíte s iPhone, nohy vám zahřejí i namasírují

Ještě před několika lety by něco podobného působilo jako sci-fi. Dnes je to realita. Nike rozšiřuje svou nabídku chytré sportovní výbavy o produkt, který se nesnaží zlepšit výkon při běhu ani skoku. Místo toho se zaměřuje na to, co je pro sportovce stále důležitější – kvalitní regeneraci. Nové Nike Air Zoom Hyperslide vznikly ve spolupráci s firmou Hyperice, která je známá výrobou špičkových masážních a regeneračních pomůcek. Výsledkem jsou pantofle, které kombinují pohodlné tlumení Nike Air Zoom s aktivním systémem zahřívání a vibrační masáže.
Masáž přímo při nošení Nike Hyperslide
Na první pohled jde o běžné nazouváky. Hlavní technologie se ale ukrývá v nastavitelném pásku přes nárt. Uvnitř se nachází magneticky uchycený modul Hyperice, který vytváří cílené teplo a vibrace přesně v oblasti horní části chodidla.
Právě kombinace tepla a vibrací má pomáhat uvolňovat napětí, zlepšovat pocit regenerace a přinést nohám úlevu po sportu, dlouhém cestování nebo třeba po celém dni stráveném na nohou. Inspirací byla známá řada regeneračních zařízení Hyperice Venom. Nike zdůrazňuje, že Air Zoom Hyperslide nejsou určeny pouze profesionálům. Využít je může prakticky každý.
Hodit se mohou například:
- po běhu nebo posilování
- po dlouhé směně v práci
- při cestování letadlem
- po celodenním chození po městě
- jednoduše tehdy, když si chcete dopřát větší pohodlí.
Podle společnosti už dnes mnoho lidí bere regeneraci jako stejně důležitou součást zdravého životního stylu jako samotný trénink. Vedle elektroniky zaujme také samotná konstrukce pantoflí. Celou délku podrážky vyplňuje tlumení Nike Air Zoom, které má nabídnout měkký došlap a pohodlí při běžném nošení. Vibrační modul je navíc odnímatelný a nabízí několik úrovní intenzity vibrací i zahřívání. Ovládání je možné přímo na zařízení nebo prostřednictvím aplikace Hyperice.
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Pantofle Nike Air Zoom Hyperslide propojíte s iPhone
Jednou z nejzajímavějších funkcí Nike Air Zoom Hyperslide je propojení s mobilní aplikací Hyperice prostřednictvím Bluetooth. Díky ní mohou uživatelé pohodlně nastavovat intenzitu regenerace přímo ze svého telefonu. K dispozici jsou tři úrovně vibrací, tři stupně zahřívání a také přednastavené 15minutové regenerační programy, které vycházejí ze zkušeností společnosti Hyperice s profesionálními masážními zařízeními. Dobrou zprávou je, že aplikace není pro používání pantoflí nezbytná. Veškeré základní funkce lze ovládat také přímo pomocí tlačítek umístěných na modulu v pásku přes nárt. Pokud ale chcete mít nad regenerací větší kontrolu nebo si nastavení přizpůsobit podle vlastních preferencí, aplikace nabízí výrazně pohodlnější způsob ovládání. Zatím sice Nike ani Hyperice neoznámily integraci s platformami jako Apple Health nebo Garmin Connect přímo pro tento produkt, vzhledem k zaměření aplikace Hyperice se ale podobné rozšíření do budoucna rozhodně nedá vyloučit.
Kdy budou Nike Air Zoom Hyperslide v prodeji?
Nike Air Zoom Hyperslide zamíří na trh 29. září 2026. Nejprve budou dostupné na Nike.com, Hyperice.com a u vybraných prodejců ve vybraných zemích. Americká cena byla stanovena na 249 dolarů.
Jedno je ale jisté už teď. Technologie, které jsme ještě nedávno vídali pouze v profesionálních masážních přístrojích, se postupně stávají součástí běžné sportovní výbavy. A pokud budou mít Air Zoom Hyperslide úspěch, je dost možné, že podobně chytrá obuv začne být během několika let stejně běžná jako dnes sportovní hodinky nebo chytré prsteny.
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