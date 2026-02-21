Jak Nike a Apple změnily svět běhání: Příběh partnerství, které předběhlo dobu

Spolupráce mezi společnostmi Nike a Apple patří k těm partnerstvím, která předběhla dobu. Nešlo jen o marketingový tah ani o krátkodobý experiment. Šlo o průnik světa sportu a technologií, který pomohl definovat to, čemu dnes říkáme „wearables“, digitální fitness a propojený ekosystém. Když se dnes podíváme na Apple Watch na zápěstí běžce nebo na běžecké statistiky synchronizované s iPhonem, málokdo si uvědomí, že základy tohoto světa vznikaly už před téměř dvaceti lety.
Na začátku 21. století byl Apple v úplně jiné fázi než dnes. iPhone ještě neexistoval, Apple Watch už vůbec ne. Hlavním produktem, který definoval značku, byl iPod. Hudba byla klíčovou součástí identity Applu a současně neodmyslitelným společníkem běžců. Nike naopak dominoval světu sportu, ale digitální dimenze byla pro něj stále relativně neprobádaným územím. V té době začaly obě firmy přemýšlet nad tím, jak spojit hudbu, pohyb a data. V roce 2006 představily Nike a Apple společný projekt Nike+ iPod. Šlo o průlomové řešení, které kombinovalo speciální senzor umístěný v botě Nike s přijímačem zapojeným do iPodu nano. Systém sledoval tempo, vzdálenost, spálené kalorie a umožňoval běžcům analyzovat své výkony prostřednictvím online platformy Nike+. Dnes to zní samozřejmě, ale tehdy to byl revoluční koncept: sportovní výkon měřený digitálně, automaticky ukládaný do cloudu a dostupný na webu.
Klíčovým momentem bylo to, že Apple se poprvé výrazněji pustil do světa fitness. Nešlo jen o doplněk k hudbě, ale o začátek strategie, která později vyústila v budování zdravotního a sportovního ekosystému. Nike získal něco neméně důležitého a to technologickou kredibilitu a přístup k zákazníkům, kteří byli ochotni investovat do prémiového vybavení a zároveň byli otevření digitálním inovacím. Spolupráce se postupně rozvíjela. Nike+ se stal komunitní platformou, která spojovala běžce po celém světě. Sdílení výkonů, výzvy, srovnávání s přáteli, to vše předcházelo dnešním sociálním fitness sítím. Apple v té době začal více experimentovat s integrací senzorů a dat do svých zařízení, zatímco Nike posiloval svou pozici technologického inovátora mezi sportovními značkami.
Zásadní zlom přišel v roce 2014, kdy Apple představil Apple Watch. V tu chvíli už bylo zřejmé, že Apple směřuje mnohem dál než jen k hudebnímu přehrávači s krokoměrem. Hodinky byly od počátku koncipovány jako zařízení pro zdraví, pohyb a každodenní sledování aktivity. A právě zde se partnerství s Nike posunulo na novou úroveň. V roce 2016 byl představen model Apple Watch Nike+. Nešlo jen o kosmetickou úpravu. Hodinky nabízely exkluzivní ciferníky, speciální řemínky s perforovaným designem pro lepší odvětrávání a především hlubší integraci s aplikací Nike Run Club. Nike tím získal přímý přístup na zápěstí milionů uživatelů Apple Watch. Apple naopak posílil svou pozici v oblasti sportu díky silné značce, která byla pro běžce symbolem výkonu a stylu.
Postupem času se modely Apple Watch Nike staly běžnou součástí portfolia. Spolupráce se neomezovala jen na hardware. Nike Run Club se vyvíjel jako plnohodnotná platforma s tréninkovými plány, audio koučinkem a personalizovanými doporučeními. Apple mezitím rozšiřoval zdravotní funkce hodinek o měření srdečního tepu, EKG, saturace kyslíkem či detekci pádu. Synergie byla zřejmá, zatím co Nike přinášel sportovní know-how a komunitu, Apple dodával technologickou infrastrukturu a přesnost senzorů. Zajímavé je, že spolupráce obou značek vždy působila přirozeně. Nebylo to jen logo na produktu. Obě firmy sdílely podobnou filozofii, důraz na design, jednoduchost, emoce a propojení s uživatelem. Steve Jobs byl známý svým obdivem k jednoduchosti a čistotě designu, což byla hodnota, kterou Nike dlouhodobě budoval ve světě sportovního vybavení. V mnoha ohledech šlo o setkání dvou ikonických značek, které si byly blízké hodnotově, nikoli jen obchodně.
Postupně se ale role obou partnerů začaly mírně proměňovat. Apple s každou generací Apple Watch posiloval svou vlastní identitu v oblasti fitness a zdraví natolik, že už nebyl odkázán na externí značku, aby byl vnímán jako relevantní hráč ve sportu. Nike se mezitím soustředil více na svůj vlastní digitální ekosystém, aplikace a přímý vztah se zákazníky. V roce 2022 Apple představil Apple Watch Ultra, které jasně ukázaly, že míří i do segmentu profesionálních a extrémních sportovců bez nutnosti externího brandingu. Přesto zůstává spolupráce Nike a Apple jedním z nejvýznamnějších příkladů toho, jak může technologická firma a sportovní gigant společně vytvořit nový tržní segment. Nike+ iPod byl jedním z prvních masově rozšířených nositelných řešení propojujících hardware, software a cloudové služby. Apple Watch Nike zase ukázaly, že partnerství může dlouhodobě fungovat na úrovni produktu i ekosystému.
Když se dnes podíváme na trh s wearables, je těžké si představit, že ještě před dvaceti lety běžci měřili své výkony pomocí papírového deníku nebo jednoduchého stopkového měření. Digitalizace sportu, gamifikace pohybu a propojení komunity jsou dnes samozřejmostí. Nike a Apple stáli u zrodu této změny. Historie jejich spolupráce je tedy nejen příběhem dvou značek, ale i příběhem transformace sportu v digitální éře. Ukazuje, jak může správně načasované partnerství vytvořit nový standard a změnit chování milionů lidí po celém světě. A i když se jejich cesty postupně více osamostatňují, stopa, kterou společně zanechaly, je v moderním světě fitness a technologií zcela nepopiratelná. Navíc spolupráce nekončí ani dnes, Apple prodává řemínky Nike pro Apple Watch a když před rokem Tim Cook prezentoval funkce nového iPadu, udělal to v teniskách Nike, které byly navržené právě na onom iPadu. Zřejmě už se nikdy nesetkáme se samostatným produktem, jakým byl Nike+, který by vyvinul Nike společně s Applem, ovšem spolupráce na produktech, kde se mohou obě firmy potkat a podělit se o to nejlepší z obou světů budeme potkávat zřejmě ještě dlouhé roky.