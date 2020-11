Alternativy k placeným aplikacím: Image Converter aneb Image Optimizer Pro zdarma

Pokud vlastníte Mac či MacBook, tak jistě víte, že Apple před několika týdny konečně vydal první veřejnou verzi macOS 11 Big Sur. Tato nová verze macOS přichází s nespočtem různých změn, a to jak po stránce designu, tak po stránce funkčnosti. Bohužel se ale Apple nevyvaroval ani různým chybám, kterých si můžete v určitých případech všimnout. Jedna taková chyba se nachází v rámci aplikace Náhled a způsobuje to, že uživatelé nejsou schopni optimalizovat obrázky, například pro nahrání na web, popřípadě pro sdílení přes e-mail.

Tato zmíněná chyba je součástí macOS již po dobu několika měsíců a kalifornský gigant ji bohužel stále neopravil. Pro uživatele, kteří denně pracují se stovkami obrázků, je bohužel taková chyba velmi závažná – pokud chcete, aby se váš web načítal rychle, tak prostě a jednoduše nemůžete nahrát obrázek o velikosti několika megabajtů. Pro zmíněné uživatele to znamená, že musí sáhnout po nějaké aplikaci, která optimalizaci a ideálně i konverzi obrázků a fotek zvládne. V App Storu samozřejmě existuje nespočet různých aplikací, které pro tyto účely můžete využít. Některé jsou placené, například Image Optimizer Pro či Image Optimize, mnoho skvělých je ale také k dispozici zcela zdarma, například Image Coverter.

Zdroj: App Store

Jestliže aplikaci pro optimalizaci a konverzi fotografií hledáte, tak by měla být především rychlá, jednoduchá a spolehlivá. Pro některé uživatele je pak také nutné, aby byla aplikace k dispozici zdarma, tedy pokud s jejím využíváním do budoucna nepočítají. Osobně jsem vyzkoušel hned několik těchto bezplatných aplikací a ve finále jsem zůstal u zmíněné Image Converter for PNG, JPEG & GIF, a to kvůli tomu, že nabízí vše, co potřebuji – tedy změnu formátu a optimalizaci. Do této aplikace stačí jednoduše přetáhnout obrázky, se kterými chcete pracovat, a poté už si jen stačí nastavit, zdali mají obrázky změnit svou velikost, zdali se mají zmenšit, anebo optimalizovat. Po rychlém nastavení všeho potřebného pak stačí klepnout na Export a vybrat si, v jakém formátu se mají obrázky uložit – k dispozici je PNG, JPEG a GIF. Vše funguje naprosto rychle a jednoduše, hlavně v rámci této aplikace není žádné omezení, popřípadě nějaká skrytá platba. Rozhodně tedy Image Converter doporučuji.