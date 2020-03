Ze všech těch internetových účtů a hesel jde většině uživatelů už hlava kolem. Prakticky na každé webové stránce už se v dnešní době musíte přihlásit pomocí uživatelského účtu společně s heslem. Co si budeme nalhávat, pokud účtů máte opravdu hromady a snažíte se dodržovat nepsané pravidlo, kdy ke každému účtu využíváte jiné heslo, tak si všechny kombinace a hesla zapamatujete jen velmi těžko. A to ani neberu v potaz hesla, která vám doporučuje samotné Safari – ta si nezapamatuje doopravdy nikdo z nás. Pokud jste nějaké z hesel zapomněli a už jste jej v minulosti do Safari zadali, tak jej můžete jednoduše zobrazit. V tomto návodu si ukážeme, jak na to.

Jak na Macu v Safari zobrazit všechna uložená hesla

V případě, že chcete zobrazit veškerá uložená hesla, tak se na vašem Macu či MacBooku přesuňte do aktivního okna aplikace Safari. Jakmile tak učiníte, tak v levé části horní lišty klepněte na ikonu . Z rozbalovacího menu poté vyberte možnost Předvolby.. (popřípadě stiskněte klávesovou zkratku Command + ,). Zobrazí se nové okno, ve kterém se v horním menu přesuňte do sekce Hesla. Nyní musíte do textového pole zadat heslo k vašemu uživatelskému účtu. Pokud vlastníte Apple Watch a máte na Macu povolené odemykání pomocí nich, tak stačí dvakrát stisknout boční tlačítko. Tímto se vám v okně zobrazí seznam všech účtů, ke kterým jste se v rámci Safari přihlásili.

V prvním sloupci se zobrazí vždy stránka, ke které je uživatelské jméno a heslo přiřazeno. Uživatelské jméno se objeví vždy v klasickém tvaru, avšak heslo se samozřejmě zobrazí skrytě Jeho podoba se zobrazí až tehdy, kdy klepnete na určitý řádek stránky. Kromě toho si můžete všechny údaje zobrazit také tak, že si určitou stránku označíte, a poté v dolní části okna klepnete na možnost Podrobnosti… Zajímavý je také poslední sloupec, ve kterém se u některých stránek mohou zobrazovat vykřičníky. Tento vykřičník slouží k tomu, aby vám oznámil, že používáte stejné heslo na vícero stránkách, a že byste jej tedy měli pro vaši bezpečnost změnit. Okno se hesly se po jeho ukončení automaticky uzamkne, aby nedošlo ke zneužití.