Pokud patříte mezi uživatele, kteří si jednoduše přední kameru Macu či MacBooku přelepili náplastí, anebo neprůhlednou lepící páskou, tak zbystřete. Určitě si jste vědomi toho, že tohle řešení není vůbec elegantní a pekelně tímto narušíte jedinečný design, který jablečné počítače mají. Naprosto však rozumím uživatelům, kteří se bojí, že softwarová blokace kamery lze obejít, a tak raději sáhnou po fyzickém řešení. Co když vám ale řeknu, že mám skvělé řešení, které dokáže vašemu jablečnému počítači říct, že onu přední kameru vůbec nemá? Pokud se chcete dozvědět jak na to, tak dočtěte tento článek až do konce.

Jak na Macu kompletně deaktivovat webcameru

Máte-li strach z toho, že proces kompletní deaktivace přední kamery na Macu či MacBooku bude bůhvíjak složitý, a že se bude provádět složitými příkazy přes Terminál, tak jste na omylu. Stačí využít jednoduché utility, ve které najdete pouze dvě tlačítka – jedno pro aktivaci kamery a druhé pro deaktivaci. Aplikace, která slouží pro (de)aktivaci přední kamery na vašem Macu či MacBooku, se nazývá iSightConfigure. Původně byla tato aplikace určená pouze na starší verze operačního systému macOS, avšak nyní mohu říci, že funguje bezchybně i na macOS 10.15 Catalina. Aplikaci iSightConfigure můžete jednoduše stáhnout pomocí tohoto odkazu (v pravém horním rohu klepněte na ikonu stažení). Po stažení stačí na stažený soubor dvakrát kliknout, čímž se rozbalí.

Pokud si chcete aplikaci uložit a nadále s ní pracovat, tak si ji určitě přesuňte do složky Aplikace, abyste ji omylem nesmazali. Jakmile tak učiníte, tak aplikaci spusťte. Nutno však podotknout, že aplikaci iSightConfigure musíte spustit tak, že na ni klepnete pravým tlačítkem (dvěma prsty), poté z menu vyberete možnost Otevřít a nakonec klepnete na možnost Otevřít. Kdybyste aplikaci otevřeli klasickým způsobem, tak se její spuštění zablokuje. Po spuštění už se zobrazí malé okno se dvěma tlačítky. Pro deaktivaci přední kamery klepněte na Disable iSight, pro opětovnou aktivaci poté na Enable iSight. Po každé změně se musíte autorizovat pomocí hesla. Funkčnost aplikace si poté můžete ověřit například ve FaceTime.