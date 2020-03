Rouška a Face ID: Jak odemykat iPhone přes Face ID i s rouškou na obličeji

Není to tak dávno, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Face ID s rouškou jednoduše nefunguje. Zkrátka a jednoduše, Face ID roušku jednoduše označí na neznámý a vaše zařízení kvůli tomu neodemkne. Vy jste poté byli odkázáni na to, abyste svůj iPhone odemkli klasickým způsobem, a to pomocí kódového zámku. V redakci, s podporou zahraničních videí, jsme však přišli na jednoduchý způsob, pomocí kterého může docílit toho, aby Face ID odemklo vaše zařízení i tehdy, kdy máte na ústech a nosu roušku. Chcete-li se dozvědět jak na to, tak pokračujte ve čtení.

Jak zprovoznit Face ID i s rouškou

Vše, co ke zprovoznění Face ID s nasazenou rouškou potřebujete, je kus většího papíru (A4) a chvilka času pro případ, že se vám proces nepodaří provést na první dobrou. Přichystejte si tedy papír a mezitím se na vašem iPhonu (či iPadu) přesuňte do Nastavení, kde sjeďte o něco níže. Zde najdete kolonku Face ID a kódový zámek, kterou rozklikněte, a poté se autorizujte pomocí vašeho kódového zámku. Nyní je nutné, abyste stisknuli tlačítko Resetovat Face ID – mějte na paměti, že tímto dojde k vypnutí Face ID a k odstranění všech adaptací, které Face ID za dobu používání získalo. Po resetování stiskněte tlačítko Nastavit Face ID. Jakmile tak učiníte, tak si připravte kus papíru a držte jej před sebou celou dobu tak, jako je znázorněno v galerii pod tímto odstavcem. Stejným způsobem proveďte jak první, tak i druhý sken Face ID. Poté, co sken dokončíte, tak vyzkoušejte, zdali se vám podaří vaše zařízení s nasazenou rouškou pomocí Face ID nastavit. Pokud ano, tak gratuluji, pokud ne, tak tento proces proveďte znova.

Na závěr je naprosto nutné podotknout, že pomocí tohoto postupu děláte něco, na co není Face ID stavěno. I přesto, že technologie Face ID disponuje různými bezpečnostními ochranami, tak pomocí tohoto způsobu dochází k obelhání systému. Proto může být snížena jeho bezpečnost a pokud před Face ID postavíte jiného člověka v roušce, je v některých případech možné, že se zařízení odemkne taktéž. I přesto, že jsme tuhle situaci v redakci zkoušeli a Face ID ani v jednom případě cizí osobu do zařízení nepustilo, tak se jedná o informaci, se kterou byste rozhodně měli počítat.