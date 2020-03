Jak na Macu zobrazit metadata fotek

Pokud patříte mezi vášnivé fotografy, anebo pokud rádi pracujete s obrázky, tak jistě víte, co to jsou metadata. Pro ty méně znalé hned na úvod uvedu, že metadata jsou tzv. data o datech. V případě fotografií se tedy jedná například o informace o nastavení expozice, clonového čísla, kdy byla fotka vyfocena, čím byla vyfocena a mnoho dalších informací. Díky těmto datům lze například v různých soutěžích zjistit, pomocí jakého zařízení či fotoaparátu a objektivu byla určitá fotografie vyfocena. V macOS existuje hned několik možností, pomocí kterých můžete metadata o fotografiích zobrazit. Pokud chcete i vy zjistit, jak můžete metadata v macOS zobrazit, tak dočtěte tento článek až do konce.

Jak na Macu zobrazit metadata o fotografiích

V případě, že chcete zobrazit metadata jen o jediné fotografii, tak tak můžete učinit jednoduše pomocí informací o souboru. Pro zobrazení informací o fotce si ji ve Finderu najděte, a poté na ni klikněte pravým tlačítkem. Z rozbalovacího menu, které se zobrazí, poté jen vyberte možnost Informace. V novém okně, které se zobrazí, pak už jen stačí rozkliknout sekci Více informací, kde metadata o fotografii najdete.

V případě, že pracujete s vícero fotografiemi a chcete zobrazit metadata o více fotografiích, které se nachází ve složce, tak můžete využít režimu zobrazení galerie. Tento režim je určen především pro práci s fotografiemi a přibyl v rámci macOS 10.14 Mojave. Pokud tedy chcete zobrazit metadata o fotografiích, které jsou umístěné ve složce, tak se v levé horní části Finderu v konkrétní složce přepněte do zobrazení galerie (čtvrtá ikona u zobrazení zleva). Metadata o fotografii poté najdete v pravé části okna.

V posledním případě si můžete metadata o fotografii zobrazit v aplikaci Náhled, a to například tehdy, když nějakou fotografii upravujete. Pokud si chcete u upravované fotografie v Náhledu zobrazit metadata, tak není nic jednoduššího, než v horní liště klepnout na možnost Nástroje, a poté z rozbalovacího menu klepnout na možnost Zobrazit Inspektor. Zde už se stačí přepnout do sekce s ikonou i v kroužku, kde metadata najdete.