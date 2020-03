Pokud pravidelně čtete náš magazín, tak už jste nejspíše postřehli fakt, že WhatsApp konečně podporuje tmavý režim. Od této doby mají tedy tmavý režim už prakticky všechny větší sociální sítě. Díky tmavému režimu můžete jednak na iPhonech s OLED displejem ušetřit několik procent baterie, a jednak je práce v nočních hodinách s tmavým režimem o mnoho příjemnější. Pokud si chcete tmavý režim na WhatsAppu užít naplno, můžete si nastavit, aby se po spuštění WhatsAppu automaticky aktivoval tmavý režim v celém zařízení, a to pomocí automatizací.

Jak nastavit, aby se na iPhonu ve světlém režimu spouštěl WhatsApp automaticky v Dark Mode

Jak už jsem nakousnul v úvodu tohoto článku, tak budeme celý tento proces provádět pomocí automatizací, které najdete v nativní aplikaci Zkratky. Prvně tedy tuto aplikaci spusťte, a poté se ve spodním menu přesuňte do sekce Automatizace. Jakmile tak učiníte, tak v pravém horním rohu klepněte na ikonu +. Pak stačí vybrat možnost Vytvořit osobní automatizaci. V novém okně se poté přesuňte úplně dolů a zvolte možnost Otevřít aplikaci. Poté klepněte na tlačítko Vybrat, ze seznamu zvolte WhatsApp a v pravém horním rohu klepněte na tlačítko Další. V dalším okně klepněte na možnost Přidat akci a přesuňte se do sekce Skripty. Zde sjeďte níže ke kategorii Zařízení a klepněte na možnost Nastavit vzhled. Poté se ujistěte, že je nastaven vzhled na Tmavý. Poté už jen opět klepněte na tlačítko Další. Nakonec přepněte přepínač u možnosti Zeptat se před spuštěním do neaktivní polohy, abyste spuštění automatizace nemuseli pokaždé potvrzovat. Tuto volbu potvrďte stisknutím možnosti Neptat se. Pak už jen stačí klepnout na Hotovo v pravém horním rohu.

Nyní, kdykoliv otevřete aplikaci WhatsApp, tak se vám aktivujte tmavý režim v celém systému, tedy i ve WhatsAppu. Bohužel nelze pomocí automatizací nastavit, aby se vzhled změnil zpět na světlý poté, co WhatsApp opustíte. Pro opětovnou změnu vzhledu tedy musíte přejít do nastavení, kde jej můžete přepnout, anebo do ovládacího centra, do kterého si můžete přepínač pro změnu vzhledu umístit také.