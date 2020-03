Jak na iPhonu nastavit vypnutí přehrávání hudby poté, co usnete

Někteří lidé jednoduše nemohou usnout, pokud jsou čímkoliv rušeni – ať už je to blikající dioda od monitoru, anebo třeba projíždějící auta ulici. Ostatní lidé zase naopak úplné ticho nesnáší, a tak často usínají s AirPody či klasickými sluchátky v uších. V případě AirPodů je však problém, že mají sluchátka omezenou provozní dobu. Pokud s nimi tedy usnete a necháte je hrát celou noc, ráno je budete muset dát ihned nabíjet, jelikož se přes noc prostě vybijí. V tomto článku se společně podíváme na to, jak můžete nastavit aby se (nejen) AirPody automaticky vypnuly poté, co usnete.

Bohužel, v rámci technologií ještě nejsme úplně tak daleko, aby mohl náš iPhone naprosto přesně říci, v jakou dobu jsme usnuli. Existují sice různé aplikace třetích stran, které tohle dokáží, avšak ani jedna z nich není 100% přesná. Proto si musíte zvolit alespoň přibližný čas, za který usnete – poté dojde k automatickému pozastavení hudby. Takové pozastavení lze jednoduše nastavit přímo v nativní aplikaci Hodiny, kde si nastavujete budík. Pro nastavení automatického přehrávání po určitém čase poté stačí, abyste se v dolním menu přesunuli do sekce Minutka. Zde si jednoduše nastavte čas, po kterém se má přehrávání pozastavit. Poté rozklikněte možnost Po skončení a sjeďte úplně dolů, kde zaškrtněte možnost Zastavit přehrávání. Nakonec v pravém horním rohu klepněte na Nastavit.

Tímto jste si nastavili čas, po kterém se má přehrávání spustit. Před spaním je vždy nutné tohle nastavení aktivovat pokaždé a zároveň musíte samozřejmě stisknout tlačítko Spustit. Bohužel prozatím neexistuje žádná možnost, pomocí které byste takovou akci mohli jednoduše zautomatizovat. Jakmile odpočet spustíte, tak se po nastaveném čase automaticky zastaví přehrávání. Je jedno, zdali budete mít puštěnou hudbu z Apple Music či Spotify, anebo se budete dívat na nějaký film. Ve všech případech se přehrávání pozastaví.