Facebook má nový vzhled. Jak jej aktivovat?

Že Facebook chystá nový vzhled svého webového rozhraní se věděli již delší dobu. Počínaje dneškem však Facebook tento vzhled spouští na prvních zařízeních a prohlížečích. Po krátké době testování můžeme nový vzhled Facebooku pochválit. Je o mnoho čistší, modernější a hlavně jsme se konečně dočkali toho, že se celá stránka neseká a nemusíme na načtení fotky či videa čekat dlouhé desítky sekund. Facebook uvedl, že se vzhled postupně bude objevovat na všech zařízeních, avšak my pro vás máme návod, jak nový vzhled můžete aktivovat již nyní.

Jak už jsem zmínil v úvodu, tak první verze nového vzhledu je k dispozici jen v určitých prohlížečích. Jableční příznivci využívající Safari mají v tomto případě bohužel smůlu, jelikož jablečný prohlížeč bohužel mezi podporovanými prozatím není. Celý proces aktivace nového vzhledu tak musíte provést například v Google Chrome. Pro aktivaci nového Facebooku se tedy v Google Chrome, či jiném podporovaném prohlížeči, přesuňte na váš facebookový profil. Po přihlášení klepněte v pravém horním rohu na ikonu malé šipky a z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Přejít na nový Facebook. Facebook vás poté uvítá uvítací zprávou. Po potvrzení si můžete konečně taktéž nastavit, zdali chcete využít tmavého režimu Facebooku, či ponechat režim světlý. Mezi světlým a tmavým vzhledem poté můžete přepínat tak, že opět klepnete v pravém horním rohu na ikonu šipky a z menu si pomocí přepínače aktivujete či deaktivujete tmavý vzhled. Zároveň se zde nachází možnost, pomocí které se můžete vrátit zpět na starý Facebook v případě, že vám nová verze nevyhovuje.

Tak jako tak byste si ale na novou verzi měli začít zvykat, jelikož ji Facebook během několika dalších měsíců nasadí natvrdo, a to bez možnosti vrátit se zpět. Tím, že na svém profilu v Google Chrome aktivujete nový vzhled, tak si zaručíte, že v den, kdy bude vzhled k dispozici také pro Safari, dojde zde k jeho automatické aktivaci. Když se totiž přesunete z Google Chrome zpět do Safari, tak se v horní části obrazovky zobrazí upozornění: V tomto prohlížeči se zanedlouho můžete těšit na novou podobu webu Facebook.com. Uživatelům Safari tedy v tomto případě nezbývá nic jiného, než vyčkat, anebo na malou chvíli začít používat Google Chrome. Doufejme, že vzhled Facebooku zůstane čistý a především poté plynulý i po dobu dalších let.