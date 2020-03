Jak přes smartphone sledovat šíření koronaviru po světě

Svět nezajímá v posledních měsících prakticky nic jiného než koronavirus a jeho šíření napříč kontinenty. Z poměrně nenápadné hrozby sužující víceméně jen Čínu se totiž postupem času vyvinul strašák, který bere životy téměř všude, kam zavítá. Ani Česká republika se Slovenskem proti němu bohužel nezůstaly imunní. Zatímco první jmenovaný stát hlásí v tuto chvíli na 116 nakažených, druhý naštěstí “jen” 21, přičemž ani v jedné zemi naštěstí na nemoc zatím nikdo nezemřel. Počty nakažených a mrtvých se nicméně po celém světě mění doslova každou minutu a zůstat v obraze je proto pro člověka skutečně těžké. Pomoci v tom může velmi pěkně zpracovaná aplikace COVID-19Tracker.

Aplikace je rozdělena celkem do čtyř sekcí, přičemž tou nejdůležitější je zřejmě hned první s názvem Dashboard. Na té se zobrazují počty nakažených, vyléčených a mrtvých, které vychází z dat WHO. Tyto statistiky si lze dále otevřít a zjistit z nich počty nakažených, vyléčených či mrtvých v daných zemích. Za zmínku dále stojí sekce pro lidi se symptomy koronaviru, bez symptomů a se zatím neověřenými pozitivními testy koronaviru. Do těch se mohou lidé sami skrze tuto aplikaci zaznamenat a tedy de facto upozornit ostatní na dálku, jakým místům se mají vyhýbat a kde je naopak bezpečněji. Nicméně tyto sekce je samozřejmě nutné brát s určitou rezervou, jelikož nejsou podloženy žádnými oficiálními daty.

Fotogalerie covid19tracker aktualni zpravy šíření koronaviru po světě covid19tracker mapa sveta šíření koronaviru po světě šíření koronaviru po světě šíření koronaviru po světě covid19tracker mezinarodni chat +7 Fotek covid19tracker nahlaseni symptomu covid19tracker pocet nakazenych covid19tracker seznam cesko covid19tracker seznam slovensko šíření koronaviru po světě šíření koronaviru po světě covid19tracker vlakno mezinarodniho chatu Vstoupit do galerie

Další sekcí aplikace je mapa světa (Show Map), na které jsou zaznamenána největší ohniska koronaviru jak ve světě, tak i přímo v daných zemích. Díky tomu si tak můžete například před cestami velmi snadno ověřit, zda se nechystáte do lokality, ve které byl již dříve koronavirus potvrzen a tudíž se nevystavíte riziku. Je nicméně potřeba počítat s tím, že oficiální data WHO necílí na mapě přímo na místa, ale reflektují stav celého státu. Konkrétní místa pak vychází z hlášení uživatelů, takže znovu platí, že je nutné brát tyto záznamy s určitou rezervou a před vyražením do dané lokality je nutné ještě důkladnějšího zkoumání například na internetu.

Interaktivní mapu sledující šíření koronaviru po světě si můžete prohlédnout zde.

Ve třetí sekci naleznete pohromadě spousty odkazů na články týkající se koronaviru s těch největších světových médií, díky čemuž budete v obraze například ohledně nových bezpečnostních opatření a podobných věcí. Kliknutím na odkaz ve Feeds jste přesměrování přímo na zdrojový web článku, kde můžete pokračovat v jeho četbě. V samotné aplikaci jsou totiž k dispozici jen titulky textů. Poslední čtvrtou sekcí je pak chat, ve kterém můžete komunikovat s uživateli aplikace právě ohledně koronaviru. Fajn je, že se do něj lze připojit i bez registrace. České zastoupení byste zde však (zatím) hledali marně.

Kdybych měl zhodnotit celkové prostředí aplikace, dal bych vývojářům za jedna. Aplikace totiž působí velmi přehledně, její ovládání je naprosto intuitivní a nabízí naprosto vše, co by se vám mohlo při sledování pandemie koronaviru hodit. Jediným mínusem může být pro některé z vás absence češtiny, avšak věřím, že s použitou angličtinou si poradí i naprostí začátečníci. Pokud tedy chcete být ohledně koronaviru v obraze, je COVID-19Tracker fajn možností.