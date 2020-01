Jak se šíří koronavirus po světě: Interaktivní mapa

Nový koronavirus 2019-nCoV, pocházející z čínského Wuhanu a šířící se postupně i do jiných zemích, vyvolává v řadě lidí značné znepokojení a obavy. Veřejnost s napětím sleduje zpravodajství v médiích, aby získala přehled o tom, jak a kam se zákeřný virus šíří. Jak to tak bývá, internet na epidemii koronaviru zareagoval velmi pružně, a lidé mohou nyní na webu sledovat šíření koronaviru – respektive příslušné statistiky – takřka v přímém přenosu.

Na internetu se objevil užitečný a přehledný nástroj, ukazující neustále se aktualizující statistiky šíření nového koronaviru. Ten má v současné době na svědomí obrovské množství infikovaných a narůstající počet mrtvých. CSSE (Center for Systems Science and Engineering) vytvořilo nástroj, umožňující sledování počtu všech potvrzených výskytů koronaviru, ale také počet případů podezření i množství vyléčených pacientů po celém světě. Data, zveřejněná na stránce, pocházejí od Světové zdravotnické organizace (WHO) a z center pro kontroly infekcí ve Spojených státech, Číně i Evropě.

Veřejnost může na stránkách sledovat na mapě světa červené body, označující potvrzené případy nebo případy podezření na nákazu koronavirem. Po kliknutí na tyto tečky se zobrazí přehledné statistiky o počtu podezření i potvrzení nákazy koronavirem spolu s počty potvrzených zemřelých i vyléčených pacientů. V době psaní tohoto článku měl koronavirus podle stránek CSSE na svědomí dvaapadesát obětí a celkem 2116 potvrzených případů nákazy. Kromě Číny se případy nákazy koronavirem vyskytly také v Austrálii, Nepálu či Francii. Poprvé byl koronavirus nahlášen Světové zdravotnické organizaci 31. prosince loňského roku. Čínští odborníci ho řadí do stejné skupiny virů, které v minulosti způsobily třeba nákazu SARS nebo MERS.