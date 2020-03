Na iPhonu, a potažmo samozřejmě také na iPadu, slouží domovská obrazovka jako jakýsi „rozcestník“ ke všemu, co potřebujete. Uživatelé si domovskou obrazovku na svých zařízeních mohou samozřejmě nastavit podle svého vlastního gusta. V některých případech ale může nastat situace, kdy se uživatelé v přemísťování a přizpůsobování ikon na domovské obrazovce jednoduše ztratí. V tomto případě si můžete rozpoložení ikon na domovské obrazovce jednoduše resetovat. Pokud se chcete dozvědět, jak na to, tak dočtěte tento článek až do konce.

Jak na iPhonu obnovit výchozí uspořádání ikon na domovské obrazovce

Pokud chcete na vašem iPhonu, anebo iPadu, obnovit výchozí rozpoložení ikon na domovské obrazovce, tak postupujte následovně. Přesuňte se do nativní aplikace Nastavení, kde rozklikněte kolonku s názvem Obecné. Jakmile tak učiníte, tak sjeďte prstem v možnostech úplně dolů, kde se nachází sekce Resetovat (v minulých verzích iOS Obnovit). Poté, co se do této sekce přesunete, tak stačí, abyste prstem klepnuli na kolonku s názvem Obnovit uspořádání plochy. Po kliknutí na tuto možnost se v dolní části obrazovky objeví menu, které vás upozorňuje na to, že budou obnovena tovární nastavení plochy. Pokud s tímto krokem souhlasíte, stačí stisknout tlačítko Obnovit plochu. Po stisknutí už není cesty zpět.

Nutno podotknout, že po obnovení nastavení plochy se jednak obnoví samotné uspořádání ikon, ale dojde také k odstranění složek. Další aplikace třetích stran, které jste si do vašeho iPhonu či iPadu nainstalovali, se uspořádají na dalších plochách podle abecedy. V sekci Resetovat v aplikaci Nastavení se nachází také další možnosti, pomocí kterých můžete část vašeho zařízení převést do výchozího nastavení. Vyzdvihnout zde mohu například možnost Obnovit nastavení sítě, pomocí které se často vyřeší problémy s nefunkční Wi-Fi, anebo s častým vypadáváním signálu. Neméně zajímavá možnost je také Obnovit slovník klávesnice, pomocí které můžete vyřešit problémy se zasekáváním klávesnice.