Vzhledem k tomu, že se momentálně všem lidem nejen v České republice nedoporučuje shledávat s ostatními, tak je většina z nich uzavřená doma. To se může první hodiny či dny zdát fajn, avšak po určité době přijde na řadu nuda. Z počátku skvělá informace se tak během pár chvilek může stát spíše noční můrou. Pomoci vám v překonání nudy mohou hry na iPhonu, které však bývají často plné různých reklam. V tomto článku se společně podíváme na to, jak můžete na iPhonu či iPadu hrát hry kompletně bez reklam.

Jak hrát na iPhone hry bez reklam

Reklamy ve všech aplikacích na iPhonu fungují pomocí připojení k internetu. To znamená, že pokud chcete aplikaci zakázat zobrazování reklam, tak jí musíte zakázat připojení k internetu. V případě, že jste připojeni k Wi-Fi, tak je prvně samozřejmě nutné se od Wi-Fi odpojit. Po odpojení od Wi-Fi však iPhone začne u většiny uživatelů využívat mobilní data, což je nutné zakázat. Můžete tak učinit buď klasickým vypnutím mobilních dat, anebo můžete určité aplikaci využívání mobilních dat zakázat. To lze na iPhonu (či iPadu) provést vcelku jednoduše. Na vašem zařízení přejděte do nativní aplikace Nastavení, kde rozklikněte sekci Mobilní data. Zde poté stačí, abyste sjeli o něco níže, kde se nachází seznam všech nainstalovaných aplikací. Zde si najděte hru, u které chcete zakázat připojení k internetu pomocí mobilních dat, a přepněte u ní přepínač do neaktivní polohy. Tímto jste hře zakázali využívání mobilních dat a reklamy se v ní už více nebudou zobrazovat.

V případě, že vám přijde výše uvedený postup složitý, tak existuje ještě jedna možnost – stačí aktivovat režim Letadlo, což provedete buď v Nastavení, anebo rychle v ovládacím centru. Po aktivaci režimu Letadlo se vaše zařízení odpojí jak od Wi-Fi, tak také od mobilních dat. Zároveň tedy budete mít jistotu toho, že vás při hraní nebude nikdo otravovat prostřednictvím zpráv. Tato možnost se však hodí jen příležitostným hráčům, jelikož se kompletně odpojíte od sítě a nikdo vás nebude moci kontaktovat.