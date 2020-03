Jak přes AirPlay streamovat obrazovku Macu do televize

Ať chcete či nikoliv, doba bezdrátová se postupně rozvíjí čím dál tím více. Začalo to u bezdrátového přenosu dat pomocí AirDropu, postupně jsme se dostali k bezdrátovým nabíječkám a momentálně se řeší bezdrátový přenos obrazu, například na televizi. Apple tohle má vyřešeno velmi dobře pomocí funkce, která se nazývá AirPlay. Pojďme se společně v tomto článku podívat, jakým způsobem můžete bezdrátově dostat obraz z Macu či MacBooku na televizi.

Podmínky pro fungování

Abyste mohli přenést obraz z Macu či MacBooku na televizi, tak je nutné, aby ona televize disponovala funkcí AirPlay. Zároveň je pro přenos obrazu nutné, aby obě zařízení, tedy jak macOS zařízení, tak televize, byly připojené ke stejné Wi-Fi síti. V případě, že vaše televize nedisponuje funkcí AirPlay, tak i v tomto případě existuje řešení. Můžete si zakoupit Apple TV, kterou k vaší televizi připojíte, čímž ji přidáte možnost AirPlay využívat. Jakmile budete mít AirPlay k dispozici, tak už je postup velmi jednoduchý.

Jak pomocí AirPlay streamovat obrazovku z Macu na televizi

Pokud chcete pomocí AirPlay streamovat obrazovku z Macu či MacBooku do televize, tak prvně vaši televizi či Apple TV zapněte. Pak už jen stačí, abyste na macOS zařízení v pravé části horní lišty klepnuli na ikonu AirPlay (ikona televize). Poté zvolte zařízení, na které se má obraz z Macu streamovat. Při prvním spárování by se měl na televizi objevit čtyřmístný kód, který musíte zadat do příslušeného textového pole, jenž se zobrazí na Macu. Jakmile tak učiníte, tak už dojde ke spojení televize s Macem. Pokud na ikonu televize v horní liště kliknete znova, tak si můžete zvolit, zdali chcete obrazovku zrcadlit, anebo zdali ji chcete použít jakožto samostatný monitor.

V případě, že v horní liště ikonu televize (AirPlay) nevidíte, tak na vašem Macu klepněte v levém horním rohu na ikonu . Z rozbalovacího menu, které se zobrazí, vyberte možnost Předvolby systému… V novém okně se poté přesuňte do sekce Monitory a v dolní části okna zaškrtněte možnost Zobrazit volby zrcadlení v řádku nabídek (jsou-li k dispozici). V případě, že chcete zrcadlení ukončit, tak stačí ikonu televize v horní liště rozkliknout a zvolit možnost Zastavit AirPlay.