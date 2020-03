Spočítali jsme, na kolik korun ročně vás vyjde nabíjení iPhonu

Mezi jedno ze zařízení, které musíte každý den „strkat“ do zásuvky, patří kromě klasických spotřebičů také iPhone. Ten většina z nás nabíjí prakticky každý den, v případě novějších a větších modelů s větší baterií poté nejčastěji co dva dny. Přemýšleli jste někdy nad tím, na kolik korun vás vyjde denní, měsíční, či roční provoz iPhonu? V tomto článku se společně podíváme na odpověď.

S čím je třeba počítat

Jak už jsem zmínil v úvodu, tak je nutné brát v potaz, že každý iPhone má jinou baterii. Tato baterie se kvůli své rozdílné kapacitě nabíjí odlišnou dobu. Zároveň je nutné zmínit, že většina novějších iPhonů už vydrží na jedno nabití i dva dny. Bohužel i v tomto případě je však doba a četnost nabíjení rozdílná. Nakonec poté ještě udělá rozdíl fakt, zdali použijete klasický 5W adaptér, anebo rychlonabíjecí 18W adaptér. Při výpočtech je tedy nutné brát v potaz velikost baterie a také to, jak často baterii nabíjíte. Hned na začátek bych rád uvedl, že jsou údaje v tomto článků průměrné a podle toho, jakým způsobem váš iPhone využíváte, se mohou lišit – rozhodně se však ale nebude jednat o rozdíly ve stovkách korun, ale spíše v korunách, maximálně desetikorunách.

Výpočet ceny pro roční nabíjení iPhonu

Jakožto „pokusného králíka“ si v tomto výpočtu vezmeme iPhone 11 Pro, který disponuje baterií o velikosti 3.046 mAh. Při nabíjení využijeme adaptér o výkonu 18 wattů. Co se týče doby nabíjení, tak Apple uvádí, že se s 18W adaptérem iPhone 11 Pro nabije během 30 minut na 50 %. Všeobecně je pak známo, že rychlonabíjení funguje do 80 %, a poté se zpomalí na klasických 5 W. Do 80 % se tedy iPhone z nuly nabije za cca 50 minut, zbylých 20 % se při zpomalení dobije za cca 35 minut. Celková doba nabíjení iPhonu 11 Pro z 0 na 100 % je tedy přibližně 1 hodina a 25 minut. Jelikož nyní máme k dispozici veškeré údaje, které potřebujeme vědět, tak se můžeme vrhnout na přepočet na kWh ročně (budeme počítat s tím, že 1 kWh stojí 4,9 korun). Pokud tedy tyto údaje dosadíme, tak zjistíme, že iPhone 11 Pro za jeden rok spotřebuje při každodenním nabíjení 6,54 kWh (5,48 + 1,06), což vychází v přepočtu na koruny na 33 korun. V případě, že iPhone nabíjíte co druhý den, bude spotřeba 3,27 kWh a za elektřinu zaplatíte ročně cca 16 korun jen za nabíjení vašeho iPhonu.

Ostatní modely

Jak už jsem zmínil výše, tak má každý iPhone samozřejmě rozdílnou baterii, nabíjí se rozdílný čas a využívá rozdílný adpatér. Níže naleznete tabulku, ve které si můžete prohlédnout průměrné (a hlavně přibližné) časy nabíjení a částku, kterou zaplatíte za roční nebíjení vašeho iPhonu, pokud jej budete každý den nabíjet z 0 na 100 %.