Qualcomm odhalil rychlost 5G modemů, které se zřejmě objeví v iPhonech 12

Společnost Qualcomm se měla ohledně novinek ze světa 5G sítí rozpovídat na konferenci Mobile World Congress v Barceloně, ta se však kvůli koronaviru nakonec nekoná. Qualcomm si ale i přesto nenechal nové informace o 5G pro sebe a uspořádal vlastní konferenci s názvem What’s Next in 5G. Ta se konala včera v San Diegu a účastníci se mohli dozvědět více informací o třetí generaci 5G modemu X60, který nabízí superrychlé stahování a nahrávání dat.

Momentálně Qualcomm testuje dle svých slov 5G modemy X60 s jeho partnery a je tak pravděpodobné, že se přesně tyto modemy objeví uvnitř letošních iPhonů 12. Letošní iPhony by kromě 5G připojení měly nabídnout mnoho dalších vylepšení, například design více podobný iPhonu 4 či například displej s výrazně menším výřezem. Steve Mollenkopf, výkonný ředitel Qulcommu, na konferenci What’s Next in 5G označil připojení 5G jakožto „začátek příležitosti pro následujících deset let“. Nejvíce se to na této konferenci točilo okolo již zmíněného modemu X60, který je podle slov prezidenta společnosti, Cristiana Amona, zkonstruován 5nm výrobním procesem a nabízí maximální rychlost stahování až 7.5 Gpbs, na poli nahrávání poté až 3 Gbps. Kromě toho se jedná o první čip, který dokáže pracovat v mmWave a všech 6 GHz spektrech, včetně připojení 4G/LTE.

V tuto chvíli se bohužel nedá se stoprocentní jistotou říci, že se modemy X60 skutečně v iPhonech 12 objeví. Ještě před pár dny se s nimi totiž počítalo až pro iPhony 13, jelikož Qualcomm hlásal, že by se měly v prvních telefonech objevit až v roce 2021. Nicméně podle tvrzení o testování novinky s partnery mnozí analytici usuzují, že se právě za „partnery“ ukrývá Apple, který získá k modemům na první měsíce exkluzivní přístup. Podobné výhody ostatně čerpal u mnoha svých dodavatelů i v minulosti.