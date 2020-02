Apple letos představí iPad Pro s podporou 5G

Podporu 5G sítí nenabídnou letos z Apple produktů jen iPhony, ale velmi pravděpodobně i iPady. Vyplývá to alespoň z úniků informací, které zavedení podpory sítí nové generace již dlouhé týdny potvrzují. Jeden z nich se dostal na světlo světa i dnes.

Podle zdrojů asijského portálu DigiTimes, které pochází přímo z dodavatelského řetězce Applu, se kalifornský gigant připraven světu ukázal nejpozději v druhé polovině letošního roku novou generaci iPadů Pro s 5G konektivitou a 5nm čipsety A14, které budou tepat i v letošních iPhonech. Dá se proto předpokládat, že iPady se dočkají upravené verze A14X, která nabídne oproti čipsetům v iPhonech výkonnější grafickou složku.

Poměrně zajímavé je, že ačkoliv mají nové iPady Pro podle zdrojů podporovat u 5G jak mmWave, tak sub-6GHz, díky čemuž tak bude připojení v podporovaných oblastech dosahovat maximální možné rychlosti, nemají jasno v tom, kdo bude dodávat potřebné 5G modemy. Jako nejpravděpodobnější varianta se sice v tuto chvíli jeví Qualcomm, na který se Apple spolehne i v případě iPhonů 12, avšak na trhu jsou i jiní výrobci, kterým by mohl dát kalifornský gigant teoreticky šanci například kvůli snaze snížit výrobní náklady.

Kromě podpory 5G se od nové generace iPadů Pro očekává i výrazné vylepšení fotoaparátu. Ten by měl být nově trojitý a vybaven speciálním ToF senzorem, který bude zjednodušeně řečeno mapovat ve 3D veškeré objekty před ním, z čehož by měla výrazně těžit například rozšířená realita. 3D mapování by však mělo mít pozitivní vliv i na portrétní fotografie, které by se měly svojí kvalitou opět mírně přiblížit klasickým fotoaparátům.