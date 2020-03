Aplikace na cvičení: 5 aplikací pro iPhone, se kterými se vám bude doma cvičit lépe

Říká se, že lidé by měli při momentální karanténě využít čas strávený doma k věcem, které klasicky nemohou vykonávat. Mezi tyto činnosti patří například různá tvorba umění, psaní či čtení knih, anebo třeba cvičení. S cvičením je to však lehce obtížné – pokud totiž nemáte alespoň nějakého trenéra, tak se málokdo každý den ke cvičení dokope. V tomto případě vám mohou pomoci různé aplikace, které vám jednak zprostředkují různé cviky, a jednak vás „dokopou“ k tomu, abyste mohli cvičit alespoň několik minut každý den. V tomto článku se na pět takových aplikací podíváme.

30 Day Fitness Challenge

Očekává se, že karanténa, potažmo tedy nouzový stav, by v České republice neměl trvat více, než 30 dní. Právě těchto třicet dní je většinou klíčových, když dochází na domácí cvičení. Existují speciální tréninkové plány, při jejichž dodržování můžete na svém těle doopravdy sledovat výsledky. Velké popularitě se na App Storu těší aplikace 30 Day Fitness Challenge – z okolo 2 tisíc recenzí si vysloužila perfektní hodnocení 4,9 hvězdiček z 5 možných. V rámci této aplikace tedy najdete třicetidenní tréninkové plány, které vám mají v domácím prostředí pomoci s tím, abyste se cítili a vypadali lépe. Tato aplikace je v App Storu k dispozici zdarma a v této verzi nabízí mnoho skvělých tréninků a funkcí. Pokud však chcete odstranit reklamy a odemknout si další funkce a cvičení, tak si musíte aplikaci předplatit za 129 korun měsíčně.

Home Workout – No Equipments

V případě, že chcete cvičit doma a nemáte k dispozici absolutně žádné fitness pomůcky, tak se vám bude líbit aplikace Home Workout – No Equipments. Už podle názvu můžete tušit, že si tato aplikace bude doopravdy zakládat na tom, aby vám zprostředkovala cviky či trénink bez toho, aniž byste museli využít jakýchkoliv pomůcek. V rámci aplikace si můžete vybrat z několika dostupných cvičebních plánů, po jichž spuštění se vám na obrazovce vždy objeví perfektně zpracovaná grafika. Součástí aplikace je také přehled toho, jak se vám zrovna daří, a jak moc jste pokročili. Aplikace Home Workout – No Equipments je k dispozici zdarma v App Storu, v rozšířené verzi bez reklam a s vícero obsahem si poté aplikaci musíte předplatit za 1 150 korun ročně.

Workout Timer

Pokud máte s domácím cvičením zkušenosti a schází vám pouze jednoduchá aplikace, která dokáže zprostředkovat odpočet určitých cviků, společně s možností nastavit si oddechovou pauzu či počet sérií, tak je Workout Timer přesně to, co hledáte. Aplikace je velmi jednoduchá a doopravdy určená jen k tomu, aby vám odpočítávala váš čas, který chcete věnovat cvičení. K dispozici jsou i předpřipravené odpočty, například pro tabatu. Aplikace Workout Timer je k dispozici zdarma, samozřejmě si můžete zakoupit i její plnou verzi s rozšířenými funkcemi za 9 korun měsíčně, popřípadě za jednorázový poplatek 79 korun.

Kalorické tabulky

Abyste mohli vypadat fit, tak to rozhodně není všechno jen o každodenním cvičení. Velkou část cesty za vaším tělem ovlivňuje především to, jak se stravujete. S hlídáním vašeho denního příjmu, výdeje a zaznamenáváním aktivit vám může pomoci aplikace Kalorické tabulky. V rámci této aplikace si můžete vést svůj jídelníček, do kterého si zaznamenáváte všechny chody, které jste během dne snědli, a také veškerý pohyb. V databázi potravin se nachází prakticky úplně všechno, co můžete v České republice zakoupit – potravinu můžete nahrát dokonce i čárovým kódem. Když se náhodou potravina v seznamu nenachází, tak si ji samozřejmě můžete sami „sestavit“. Do aplikace si poté zadáte svůj vlastní cíl, buď v podobě počtu kalorií (případně sacharidů, bílkovin a tuků), anebo v podobě váhy, na kterou se chcete dostat. Aplikace Kalorické tabulky je k dispozici zdarma v App Storu.

Water Reminder

Kromě cvičení a správného jezení během dne byste měli brát také ohled na to, kolik vody za den vypijete. Mnoho lidí má právě denním s příjmem vody problém. Proč to však nevyřešit jednoduše s pomocí aplikace? Aplikací, které vám dokáží připomínat a zaznamenávat denní příjem vody je v App Storu k dispozici hned několik a Water Reminder je jednou z nich. V této aplikaci si jednoduše nastavíte váš cíl pro denní příjem tekutin, a poté si postupně během dne zaznamenáváte, kolik a co jste vypili. Ve Water Reminder si můžete samozřejmě nastavit také vlastní pití, pokud v databázi nenajdete to, které hledáte. Water Reminder je v App Storu k dispozici zdarma.