3 nejlepší aplikace pro Messenger v Macu

Stále více lidí se snaží odpoutat od sociálních sítí, potažmo nejvíce od Facebooku. Bohužel, nekteří lidé musí skrze Facebook komunikovat s klienty, anebo se domlouvat v týmu na práci, která se bude konat. V tomto případě by se tedy mohla hodit aplikace, která by na Mac dokázala zprostředkovat pouze samotný Messenger bez Facebooku. Oficiální aplikace Messengeru pro macOS se sice chystá, avšak prozatím k dispozici není. Proto musíte sáhnout po alternativních aplikacích a v tomto článku si ukážeme tři nejlepší z nich.

Caprine

Osobně už delší dobu používám ke zprostředkování Messengeru na macOS aplikaci Caprine. Ta se mi jeví ze všech vyzkoušených jakožto nejlepší, a to hned z několika důvodu. Zatím se mi nestalo, že by mi Caprine nefungoval, anebo něco neuměl. Velmi spokojený jsem i s odezvou, ovládáním a designem aplikace. Kromě klasických funkcí, mezi které patří posílání zpráv, nabízí Caprine například možnost nastavit si jiný balíček emotikonů. Nechybí ani funkce pro zablokování zobrazování přečteno, či indikátoru při psaní. Aplikace Caprine je k dispozici zdarma.

Goofy

Pokud nestojíte o žádné funkce navíc a chcete mít v okně pouze klasický Messenger, tak je skvělou volbou Goofy. Ten tedy nenabízí prakticky žádné funkce navíc, jako například Caprine. Co se týče funkčnosti, tak jsem se při testování párkrát setkal se špatně vyobrazenými animacemi a párkrát jsem byl dokonce nucený celou aplikaci vypnout, jelikož se zasekla. Pro obyčejného uživatele se však Goofy stále jeví jako skvělá volba, která rozhodně neurazí. Aplikace Goofy je k dispozici zdarma.

Messenger for Mac

V případě, že už jste někdy hledali Messenger pro macOS, tak jste nejspíše na aplikaci Messenger for Mac narazili. Jedná se prakticky o jednu z prvních aplikací, které dokázaly zprostředkovat Messenger pro macOS v rámci jednoduché aplikace. Podobně, jako Goofy, tak i Messenger for Mac nabízí prakticky pouze Messenger v okně, a to bez dalších rozšiřujících funkcí. Messenger for Mac sice funguje prakticky bez problémů, je však ale nutné podotknout, že nebyl dlouho aktualizován. Je tak klidně dost možné, že v rámci nové verze macOS může přestat fungovat. Messenger for Mac je k dispozici zdarma.