5 nejlepších her na Apple Watch, které byste měli vyzkoušet

Apple Watch využívá naprostá většina z nás k příjmu notifikací, měření aktivity a potažmo kontrole času. Tyto hodinky však disponují velmi slušným výkonem, který lze využít třeba i pro hraní her. Že vám přijde hraní na titěrném displeji Apple Watch jako naprosté šílenství? Ukážeme vám, že tomu tak není.

Pocket Bandit

Mezi jednu z nejoblíbenějších her, která je na Apple Watch k dispozici, patří Pocket Bandit. V této hře se ocitnete v roli zlodějíčka, který musí vykrádat sejfy. K odemknutí sejfu musíte vždy najít jednu či více různých číselných kombinací. K hledání kombinací musíte využít vaši digitální korunku. Vzhledem k tomu, že mají ukradené předměty ze sejfů svou cenu, tak se tyto ceny postupně sčítají, dokud vás nechytí policie. Veškeré ukradené předměty si poté můžete prohlédnout v galerii. Pocket Bandit mám osobně na Apple Watch nainstalovaný už pěkně dlouhou dobu a musím říct, že mi nejednou pomohl překonat dlouhou chvilku, a to nejen na toaletě.

Trivia Crack

Chcete trénovat své vědomosti a nevadí vám anglický jazyk? Pokud jste si na obě tyto otázky odpověděli kladně, tak by se vám mohla líbit hra Trivia Crack. V rámci ní vám budou Apple Watch zobrazovat různé otázky, na které budete postupně odpovídat. K dispozici je hned několik kategorií, ze kterých budete otázky dostávat. Díky Trivia Crack získáte perfektní možnost trénovat své vědomosti na zápěstí vaší ruky, a to kdykoliv a kdekoliv.

Runeblade

Málokdo z vás by si asi dovedl představit hrát klasickou RPG hru na vašem zápěstí. Opak je však pravdou a zprvu nereálná věc se nakonec může stát něčím, co vás doslova pohltí. Hratelnost hry Runeblade je velmi jednoduchá, avšak postupným hraním se začne stávat hra více a více komplexnější. Ke stažení by vás mohl podpořit i fakt, že je v rámci Runeblade k dispozici více, než dva tisíce různých úrovní. V Runeblade nechybí magie, runy, artefakty a další prvky, které budete muset používat ke splnění vašeho questu.

Twisty Color

Hra Twisty Color patří mezi další hry, které využívají ke své hratelnosti především digitální korunku. V rámci této hry máte za úkol nasbírat co nejvíce bodů otáčením twisteru tak, aby v časovém limitu korespondoval s barvou míčku, který se na obrazovce zobrazuje. Celkový koncept hry se může zdát velmi jednoduchý – a taky že je. Rozhodně ve Twisty Color nehledejte žádnou složitost. Sbíráte prakticky jenom body a snažíte se se třemi srdíčky „přežít“ co nejdéle to jde.

Lifeline 2

Lifeline 2 není sice hra určená přímo na Apple Watch a hrajete ji především na iPhonu, ale po vlastní zkušenosti mi to nedalo, a i přesto jsem ji musel do tohoto seznamu přidat. V prvním díle hry Lifeline se spojíte s kosmonautem, který havaroval na jiné planetě. Vaším úkolem je, abyste s kosmonautem udržovali kontakt a radili mu, co má dělat. V druhém dílu se ve stejném duchu poté ocitnete v kůži ženy, která má za úkol osvobodit svého ztraceného bratra. Všechno se odráží jen a jen od vašich rozhodnutí. Na Apple Watch si můžete, stejně jako na iPhonu, zobrazit veškerou komunikaci a provádět rozhodnutí.