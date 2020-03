Aplikace, které vám zkrátí čekání na koronavirus – 1. díl

Koronavirová nákaza dorazila i do České republiky a spolu s ní byla zavedena také řada opatření, zahrnující uzavření základních i středních škol a rušící shromáždění více lidí. Z preventivního hlediska jsou tato opatření zajisté užitečná, pro mnohé to ale znamená začátek nudy. Současnou situaci rozhodně nechceme nijak zlehčovat ani vám nechceme názvem našeho seriálu naznačit, že vám koronavirus co nevidět zaklepe na dveře. Naším cílem je nabídnout žákům i studentům tipy na aplikace, které jim zkrátí čekání na konec neplánovaných prázdnin, a které vám pomohou se v současné chaotické situaci alespoň trochu odreagovat. V prvním díle našeho seriálu vám nabídneme plošinovky a arkády pro iPhone, které vás zaručeně zabaví. Aplikaci stáhnete kliknutím na její název.

Relaxace, uvolnění i zábava – to vše v jednom balíčku nabízí skvěle vypadají hra FLO Game. V doslova odpočinkovém a okouzlujícím prostředí se budete muset ladně, nápaditě a efektivně propracovat co nejdále – pomůže vám základní znalost fyzikálních zákonů. Tak hoďte starosti za hlavu a vydejte se na výlet za horizont.

Zdarma

Milovníky koček – a milovníky Simonova kocoura obzvlášť – zaručeně potěší hra Simon’s Cat Dash. Simonův kocour neustále sní o rande se svou tajnou kočičí láskou Chloe. Aby ji patřičně zaujmul, potřebuje ale motýly. Nezbývá vám než se vydat na cestu, na které těchto motýlů musíte pochytat co nejvíce, abyste na Chloe zapůsobili.

Zdarma

Pac-Man je zkrátka klasika všech klasik a nejen App Store nabízí řadu možností, jak si zahrát hru s touto ikonickou tematikou. PAC-MAN 256 nabízí prakticky nekonečné varianty bludišť, kde na vás kromě potravy v podobě pixelů čekají také obligátní duchové a řada dalších různých překvapení.

Zdarma

Chcete si zařádit ve vesmíru? Hra Jumpgrid vám to umožní. Vaším úkolem v této hře bude teleportovat se vesmírem a na své cestě se vyhnout pokud možno všem překážkám, které se před vámi objeví. Vaši trpělivost, postřeh a šikovnost ověří stovka jedinečných levelů, ve kterých se rozhodně nebudete nudit.

Cena: 79,-

Beat Sneak Bandit je zábavná, nápaditá, vtipná plošinovka, která vás navíc ještě rozhoupe do rytmu chytlavé hudby. Vévoda Clockface ukradl všechny hodiny na světě a ten se nyní utápí v naprostém chaosu. Naštěstí je tady Beat Sneak Bandit, který má příležitost je všechny ukrást zase zpět a opět nastolit pořádek.

Cena: 79,-

Asi jen málokdo nezná legendárního kresleného italského instalatéra Maria. Pokud jste si ještě na svůj iPhone nestáhli zábavnou plošinovku Super Mario Run s nostalgickým retro nádechem, je právě teď ta správná příležitost. Proběhněte se všemi možnými fantastickými světy, vyhýbejte se nepřátelům, sbírejte odměny a doskákejte si pro vítězství.

Zdarma