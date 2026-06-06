Vše o iOS 27: Novinky, kompatibilita, datum vydání a další!

Apple představí iOS 27 už za pár dní na vývojářské konferenci WWDC 2026 a ačkoliv se zatím z dosavadních úniků informací tento systém nejeví jako vyloženě převratný, přeci jen by v něm mělo dorazit hned několik zajímavých vylepšení, která mohou posunout uživatelský komfort výrazně výš než tomu je nyní. V tomto článku se proto podíváme na vše důležité, co se kolem iOS 27 aktuálně ví – tedy na očekávané novinky, kompatibilitu, datum představení, vydání, beta verze i funkce, které by mohly dorazit až později. Co všechno by tedy měl iOS 27 přinést?
Kdy Apple představí iOS 27?
Apple představí iOS 27 během zahajovací keynote vývojářské konference WWDC 2026. Ta odstartuje v pondělí večer v 19:00 našeho času a tradičně bude patřit především novým operačním systémům. Vedle iOS 27 se tak očekává také iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 a další softwarové novinky.
První vývojářská beta iOS 27 by měla být podle zažitého harmonogramu Applu dostupná ještě tentýž večer, tedy krátce po skončení keynote. Veřejná beta verze by pak měla dorazit během léta a finální verzi systému lze očekávat tradičně v září společně s novými iPhony.
Siri konečně dostane velký restart
Největší novinkou má být bezpochyby kompletně přepracovaná Siri. Apple podle zákulisních informací chystá samostatnou aplikaci Siri připomínající služby typu ChatGPT či Gemini. Asistentka má nově podporovat historii konverzací, plynulejší komunikaci a mnohem hlubší integraci do systému. Zároveň se má přesunout do Dynamic Islandu, odkud bude možné zadávat dotazy bez nutnosti překrývat celou obrazovku. Celá Siri pak má údajně zjednodušeně řečeno běžet na znalostech Gemini, díky čemuž by měla s konkurencí srovnat krok.
Nová Siri by měla zvládat také složitější úkoly napříč aplikacemi a výrazně více spoléhat na umělou inteligenci. Apple si od ní údajně slibuje, že konečně dožene konkurenci, která mu v posledních letech v této oblasti výrazně odskočila.
Velmi zajímavou změnou má být i možnost vybrat si, který AI model bude systém využívat. Vedle ChatGPT by se měla objevit podpora například pro Gemini či Claude. Apple tak podle všeho nechce uživatele uzavírat do vlastního řešení a raději nabídne platformu, která dokáže využívat více AI služeb současně. Zde se nicméně sluší dodat, že ačkoliv se u nové Siri počítá jednak s backgroundem Gemini a jednak s možnostmi propojit jí přímo s Gemini, Claude či jinými chatboty, není zaručeno, že tyto změny přinesou podporu češtiny a potažmo i dalších jazyků, které v současnosti nepodporuje Apple Intelligence.
Nové AI funkce
Apple Intelligence má proniknout prakticky do celého systému. Chystá se pokročilá kontrola gramatiky, stylistické úpravy textu a také schopnost vytvářet automatizace a zkratky pomocí běžného jazyka. Uživatel jednoduše napíše, co chce provést, a systém mu vytvoří odpovídající zkratku.
Výrazného vylepšení se dočká také aplikace Fotky. Apple údajně připravuje nové AI nástroje s názvy typu Extend nebo Reframe. Ty mají umožnit rozšiřování fotografií, změnu kompozice snímků či další úpravy pomocí jednoduchých textových pokynů.
Součástí má být rovněž pokročilejší vyhledávání v galerii a další nástroje založené na Apple Intelligence. Jak úpravy, tak vyhledávání fotek by tedy měly zásadním způsobem zjednodušit, což rozhodně potěší.
Velké změny čekají aplikaci Fotoaparát
Apple údajně přepracuje i samotnou aplikaci Fotoaparát. Nově si má být možné přizpůsobit rozložení ovládacích prvků podle vlastních preferencí. Uživatelé si tak sami rozhodnou, které funkce budou mít po ruce a kde přesně se zobrazí. Konkrétně se v kuloárech šušká o tom, že tyto změny přinese nový expertní režim, do kterého půjde foťák přepnout a který právě umožní nejrůznější úpravy prvků, které byly jinak skryty hlouběji.
Objevit se má také speciální AI režim napojený na Siri a vizuální inteligenci, který však zřejmě bude fungovat podobně jako nynější Visual Intelligence aktivovatelná stiskem Power Buttonu. Zde proto neočekáváme žádnou velkou revoluci, ale spíš snahu dostat již existující funkci do popředí zájmu, protože nyní je právě skrze aktivaci dost možná na vkus Apple až moc v pozadí. Pokud se tedy tak stane, z aplikace Fotoaparát bude rázem jakýsi hybrid foťáku a nástroje typu Google Lens.
Peněženka pomůže s rozdělováním účtů
Jednou z praktičtějších novinek má být možnost vyfotit účtenku a následně rozdělit jednotlivé položky mezi více lidí. Systém automaticky vytvoří platební požadavky a usnadní vyrovnání společných útrat například v restauracích. Tato funkce ale bude samozřejmě hodně záviset na podpoře jazyků, protože jde očekávat, že vše nebude fungovat „jen“ jako skener účtenky, ale spíš jako oči, které se jí pokusí pochopit a následně v rámci rozdělení doplní svůj úkon o detailní popis toho, co bylo například zkonzumováno.
Vylepšení Genmoji, AirPods i AirPlay
Podle dalších informací Apple pracuje na kvalitnější tvorbě Genmoji a obrázků v Image Playground. Vylepšení se má dočkat také nastavení AirPods, které bude přehlednější než dosud. Po mnoha letech čekání bychom se totiž měli konečně dočkat samostatné sekce pro AirPods v nastavení telefonu, přes kterou by měla jít sluchátka snad i aktualizovat.
Zajímavostí je i možnost nastavit alternativy k AirPlay, například Google Cast, jako výchozí způsob bezdrátového přenosu. Tato novinka bude nicméně zřejmě fungovat jen na území EU, jelikož je údajně jedním z dalších požadavků evrospkých orgánů. O to zajímavější bude, jak se k její realizaci Apple postaví, jelikož většina věcí, které si EU doposud „vydupala“, se snaží Apple nasazovat takříkajíc maskovaně, aby zůstali uživatelé v ideálním případě věrní jeho řešením.
Jemné úpravy designu
Přestože Apple pravděpodobně nepřijde s další revolucí ve stylu Liquid Glass z loňska, iOS 27 má přinést řadu vizuálních úprav. Cílem má být zpřehlednění systému a odstranění některých nedostatků současného designu. Nejviditelnější změnou bude právě nové zpracování Siri a Dynamic Islandu, ale šušká se třeba i o úpravě průhlednosti řady dalších prvků, které mohou nyní působit nepřehledně.
Nové možnosti multitaskingu coby příprava na iPhone Ultra
Teprve před pár hodinami se dostala na světlo světa zpráva, která sice může na první pohled působit jen jako další drobnost, která měla být v iOS již roky, avšak v širším kontextu působí opravdu zajímavě. Zdroje z Asie totiž přišly konkrétně s tím, že se Apple chystá v iOS 27 oznámit nový režim multitaskingu ve formě split view zobrazení. Díky tomu bychom si tak měli být konečně schopni na iPhone otevřít vedle sebe dvě aplikace tak, jak to jde roky třeba na iPadu, a ovládat je současně.
Proč se k podobné věci Apple uchýlil až nyní je pak zřejmě každému, kdo sleduje Apple a dění kolem něj pozorně, vcelku jasné. Na letošní rok má totiž kalifornský gigant naplánované představení prvního ohebného iPhone s názvem iPhone Ultra, který ze své podstaty musí multitasking v čele se split view zobrazením podporovat. Je proto docela pravděpodobné, že se Apple začne právě v iOS 27 zavedením podpory pro všechny na příchod tohoto zařízení chystat s tím, že až dorazí, budou už na něj mnohé aplikace, potažmo pak systém jako takový, připravené.
Takto má iPhone Ultra vypadat
Kdy bude dostupná beta iOS 27?
První vývojářská beta iOS 27 by měla dorazit krátce po skončení úvodní keynote WWDC 2026. Dostupná bude pro vývojáře, respektive pro uživatele, kteří mají ve svém iPhonu aktivovanou možnost stahování vývojářských beta verzí. Veřejná beta iOS 27 určená širšímu okruhu uživatelů by pak měla dorazit během léta, pravděpodobně až ve chvíli, kdy Apple opraví alespoň ty nejvýraznější chyby z prvních testovacích verzí.
Je však potřeba připomenout, že první beta verze nových systémů bývají tradičně plné chyb, nedodělků, problémů s výdrží baterie a nekompatibilních aplikací. Pokud tedy nemáte druhý iPhone určený čistě na testování, instalaci první bety iOS 27 na hlavní zařízení rozhodně nelze doporučit. Naopak finální verze systému by měla být pro běžné uživatele dostupná až v září.
Kompatibilita iOS 27: Které iPhony jej dostanou?
Oficiální seznam kompatibility iOS 27 sice zatím neexistuje, ale podle aktuálních informací by podpora mohla skončit u řady iPhone 11 a pravděpodobně také u iPhonu SE 2. generace. Naopak iPhony 12 a novější by měly aktualizaci bez problémů obdržet. U funkcí Apple Intelligence se však dá očekávat omezení na výkonnější modely, zejména od iPhonu 15 Pro výše, přičemž upřímně bychom se v redakci nedivili ani tomu, kdyby ty náročnější věci Apple omezil i na iPhone 16 a výš.
Podle dosavadních informací by měl iOS 27 podporovat následující iPhony:
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17
- iPhone 17e
- iPhone 17 Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone SE (3. generace)
Podpora by naopak podle úniků měla skončit minimálně u těchto modelů:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2. generace)
Budou všechny novinky dostupné na všech iPhonech?
I když některé starší iPhony iOS 27 pravděpodobně dostanou, rozhodně to ještě neznamená, že na nich budou dostupné všechny novinky. Apple už v posledních letech jasně ukazuje, že část funkcí váže na výkon čipu, množství operační paměti nebo konkrétní hardwarovou výbavu. Nejvíce se to týká právě Apple Intelligence, která už dnes funguje jen na novějších modelech.
Dá se proto očekávat, že základní změny systému, úpravy aplikací, některé designové novinky nebo drobnější funkce dostanou všechny podporované iPhony. Pokročilejší AI funkce, vylepšená Siri, úpravy fotek pomocí umělé inteligence nebo náročnější systémové automatizace však mohou být omezeny jen na nejnovější modely. V tomto směru bude velmi důležité sledovat nejen seznam podporovaných zařízení, ale i poznámky Applu k jednotlivým funkcím.
Jak stáhnout iOS 27?
Jakmile Apple iOS 27 oficiálně vydá, instalace bude probíhat stejně jako u předchozích verzí systému. Stačit bude otevřít Nastavení, pokračovat do sekce Obecné a následně zvolit Aktualizace softwaru. Pokud bude váš iPhone podporovaný, aktualizace se zde objeví automaticky.
V případě beta verzí bude nutné mít v nastavení aktualizací zvolený příslušný beta kanál. Vývojářská beta bude určena především pro vývojáře a veřejná beta pro běžné uživatele, kteří chtějí novinky vyzkoušet s předstihem. I zde ale platí, že před instalací je vhodné provést kompletní zálohu iPhonu, ideálně přes iCloud nebo počítač.
Vyplatí se na iOS 27 těšit?
Pokud se většina úniků potvrdí, bude iOS 27 především o umělé inteligenci. Apple zjevně pochopil, že právě zde se v příštích letech odehraje největší souboj s Googlem a dalšími technologickými giganty. A zatímco v minulých letech působil iPhone v oblasti AI spíše jako dohánějící hráč, letos by mohl konečně vytáhnout mnohem silnější karty.
Zároveň ale platí, že iOS 27 zřejmě nebude aktualizací, která by na první pohled kompletně změnila způsob používání iPhonu. Mnohem pravděpodobnější je scénář, kdy Apple vezme základy položené v předchozích verzích, výrazně je doladí a přidá k nim funkce, které budou dávat smysl hlavně v každodenním používání. A právě to může být ve výsledku důležitější než efektní revoluce na oko.