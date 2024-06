Apple ukryl do iOS 18 skvělé vylepšení pro svítilnu! Není však pro každého

Včera představený iOS 18 toho v sobě přináší opravdu spoustu nového. Jak však už je ve zvyku, mnohé novinky lze označit za naprosté drobnosti, které se Apple ani neobtěžoval na Keynote ukázat či je uvádět v popisku aktualizace. O to větší pak mají jablíčkáři radost, když na něco takového v betě iOS 18 narazí, což se stalo i nyní. Tento systém totiž zajímavým způsobem vylepšil svítilnu, která nově umožní kromě volby intenzity světla i nastavení „vzoru paprsku“, kdy můžete změnit například plochu, kterou bude pokrývat, či to, kde bude jeho jas nejintenzivnější. Jak však bohužel bývá u podobných novinek zvykem, je tu jeden docela zásadní háček. Novinka by měla být dostupná jen na iPhonech s adaptivním True Tone bleskem, kterým disponují jen iPhony 15 Pro a 14 Pro. Na zbylých iPhonech je i nadále k dispozici „jen“ nastavení jasu svítilny a nic víc. Jak novinka vypadá se můžete podívat níže.

The iPhone 15 Pro has a super neat trick up its sleeve in iOS 18. Not only can you change the brightness, but even the beam pattern! pic.twitter.com/EZzPCmV5sD

— Snazzy Labs (@SnazzyLabs) June 11, 2024