Všimli jste si toho? Apple ukryl do iOS 18 dokonalý designový detail!

Apple je dlouhodobě považován za mistra detailu, což dokládá celá řada designových prvků v jeho softwarech v čele s odkazem na Steva Jobse v Safari, odkazem na Apple Park v ikoně Apple Maps a tak podobně. Velmi hezký detail si navíc nyní připravil i pro iOS 18, který byl včera po představení uvolněn pro vývojářské beta testování. A nutno říci, že opět stojí za to. Konkrétně se kalifornský gigant rozhodl, že uživatelům poskytne vizuální potvrzení toho, že domáčkli tlačítko pro ovládání hlasitosti a to konkrétně tím, že se černý rámeček na jeho místě po stisku „prohne“. Na to, jak nová animace vypadá, se můžete podívat ve tweetu níže.

design details in iOS 18 – display bezels expand to indicate when a button is being pressed pic.twitter.com/3VHGpsrfs4 — Greg Sarafian (@GregSarafian) June 10, 2024

Jak můžete sami vidět, nový efekt pro ovladač hlasitosti je opravdu hezký a přestože se jedná o naprostou drobnost, je to přesně ta drobnost, která člověka potěší. Dost možná se navíc jedná o první větší potvrzení toho, že to Apple s výměnou klasických fyzických tlačítek za kapacitní s haptickou odezvou myslí vážně. Protože právě u nich by dávala podobná animace podstatně větší smysl než u tlačítek fyzických, u kterých se jejich správné stisknutí potvrdí snadno jejich fyzickým pohybem.