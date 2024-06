Je Apple Intelligence opravdu tak chytrá? Sociální sítě se baví její chybou z WWDC

Představení Apple Intelligence, tedy jakéhosi komplexního systému AI s důrazem na maximální soukromí a užitečnost, věnoval kalifornský gigant dobrých 40 minut své úvodní Keynote vývojářské konference WWDC. Svůj nový velký počin na poli AI v nich pak prezentoval jako vskutku zásadní krok vpřed, který uživatelům díky svým schopnostem dokáže zjednodušit jejich životy. Jednou z věcí, které to mají Apple Intelligence zajistit, je například precizní rozpoznání obrázku či fotky a jeho následné pochopení tak, aby s ním (respektive s informacemi, které poskytne) mohla AI dále pracovat. Všímavým divákům úvodní Keynote však neuniklo, že to s chápáním obrázků možná až tak slavné nebude a samozřejmě na to začali okamžitě upozorňovat na sociálních sítích.

Pro Apple „kritická“ pasáž jeho předtočené Keynote se odehrála jen pár minut před jejím koncem, kdy Craig Federighi světu ukazoval, že je AI Applu schopná uživatelům poradit na základě fotky slunné terasy s tím, jaké květiny by na ní bylo vhodné pěstovat právě vzhledem na podmínky, které tato terasa nabízí. A ačkoliv je terasa plná slunce a stín je na ní tvořen vlastně jen bočním zábradlím (které jej vzhledem k tomu, že je při focení slunce ještě relativně nízko, způsobuje opravdu málo), iPhone doporučil na terasu kromě slunce milujících levandulí i kapradiny, u kterých sám píše, že si potrpí na stinná místa. Tuto odpověď poskytl sice ChatGPT, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o doplněk Apple Intelligence, je jasné, že posměšky dopadají primárně na hlavu Applu. O to zajímavější bude, jak se bude nejen mu, ale i ostatním společnostem na poli AI dařit do budoucna „přemýšlení“ umělé inteligence zlepšovat a tedy zda dokáže AI do budoucna „myslet“ ještě v daleko větších souvislostech, které by ji umožnily doporučit vhodnější květiny právě na základě toho, že se bude pravděpodobně jednat o velmi slunnou terasu.