Tato novinka v iOS 18 vám řekne, jakou nabíječku jste nabíjeli iPhone

Máme za sebou představení iOS 18 a mnoha novinek s tím spojených. Bývá již takovou tradicí, že Apple na svých konferencích vyzdvihne pouze to nejdůležitější. Zbytek drobných novot pak musí objevit uživatelé sami. Jelikož Apple po představení umožnil stahovat vývojářskou betu nového operačního systému (nejen) pro iPhony, jsme těmito drobnými novinkami nyní zahlceni. Drobné úpravy se například dočkala také sekce Baterie.

Nyní bude v grafu viditelně, že jste svůj iPhone nabíjeli nabíječkou s nižším výkonem. Když se v sekci baterie podíváte do grafu využívání baterie, uvidíte nyní oranžovou barvou zobrazené období, kdy jste iPhone nabíjeli „pomalou“ nabíječkou. Na fotografii pod odstavcem je například viditelná oranžová barva během nabíjení. Autor zdůrazňuje, že šlo o období, kdy iPhone nabíjel nabíječkou o výkonu 5 W, přičemž není zřejmé, co všechno Apple považuje za pomalé nabíjení (zda jde třeba i o nabíječku o výkonu 7,5 či 10 W). Funkce například může odhalit nekvalitní MagSafe nabíječky, které tvrdí, že podporují technologii MagSafe se vším všudy, a mohou tedy nabíjet výkonem 15 W. Není-li tomu tak, iPhone si skrze Qi vezme „pouze“ 7,5 W, což by mohlo v grafu být vidět. Momentálně se nezdá, že by vás funkce mohla upozornit na pomalé nabíjení, což je poměrně škoda.

