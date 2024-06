Z Apple Watch zmizí s příchodem watchOS 11 tento oblíbený ciferník!

Nestává se příliš často, že by Apple odstranil z operačního systému watchOS ciferník. Respektive, doposud se tak nestalo ani jednou a vlastně jediná věc související s ciferníky a jejich (ne)dostupností je to, že některé nové typy Apple na novější Apple Watch kvůli nedostatečné velikosti displeje nevpustí. Letos se však toto pravidlo dočkalo historicky prvního porušení. Z watchOS 11 totiž mizí oblíbený Siri ciferník, který měl za úkol nabízet uživatelům „včasné zobrazování užitečných informací po celý den,“ jak jej samotný Apple popisuje.

Důvod zabití Siri ciferníku ve watchOS 11 je naprosto prostý – zkrátka už na Apple Watch nedává smysl. To proto, že jeje Apple nahrazuje jednak chytřejší Smart Stack sadou nebo chcete-li chytřejšími widgety, které mají fungovat de facto stejně jako Siri ciferník, a jednak proto, že se hodinky naučily po vzoru iPhonů zobrazovat i živé aktivity, které jsou navíc integrovány právě do Smart Stack. Právě chytrý widget zobrazující inteligentně přesně ty informace, které je třeba, tedy 100% přebírá funkce Siri ciferníku a co víc, v lecčem jej ještě překonává. Je tedy víceméně jasné, že jakmile si uživatelé na nové řešení navyknou, po Siri ciferníku se jim příliš stýskat nebude.