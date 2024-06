Co zvládne nově představený herní režim v iOS 18

Před včerejší WWDC bylo z mnoha úniků zřejmé, že se bude nový operační systém pro iPhony točit výhradně okolo umělé inteligence. Čekalo se toho na tomto poli skutečně dost, a tak cokoli jiného bylo spíše překvapením. Jakožto o překvapení se dá hovořit i v souvislosti s nově představeným Herním režimem, jehož úkolem je optimalizovat zařízení tak, abyste ve hře měli co nejvíce fps.

Fotogalerie P07 WWDC 24 Apple Inteligence 125 P07 WWDC 24 Apple Inteligence 119 P07 WWDC 24 Apple Inteligence 127 P07 WWDC 24 Apple Inteligence 141 P07 WWDC 24 Apple Inteligence 142 P07 WWDC 24 Apple Inteligence 144 P07 WWDC 24 Apple Inteligence 118 P07 WWDC 24 Apple Inteligence 114 P07 WWDC 24 Apple Inteligence 106 Vstoupit do galerie

iPhone s iOS 18 bude schopen automaticky spustit Herní režim (jakmile zapnete hru), v němž bude činit následující:

Minimalizuje aktivitu na pozadí tak, aby uživatel ve hře dosáhl co nejvyšší možné snímkovací frekvence

Sníží latenci při používání Bluetooth herního ovladače

Sníží latenci při používání AirPods

Jak je vám asi jasné, herní režim nejvíce pocítíte při hraní AAA titulů. U her typu Candy Crush rozdíl zřejmě nepoznáte. Herní režim zní zajímavě, neboť Apple usiluje již nějakou dobu o to, aby se iPhone v budoucnu stal jakousi herní konzolí. Již nyní si zahrajete na jablečném telefonu tituly jako Resident Evil či AC: Mirage. A knihovna špičkových her by se v budoucnu měla rozšiřovat. Samozřejmě bude třeba herní režim otestovat, aby bylo jasné, zda přináší to, co skutečně slibuje. Hrajete na iPhonu a vítáte nově představený herní režim?